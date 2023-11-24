TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş öğretmenlerle bir araya geldi

Kurtulmuş:

"Okul çağında okulda olması gereken çocukların evleri ve okulları yıkılmış ve sadece 47 gün içerisinde 3 bin 270 Gazzeli çocuk hayattan koparılmış. Bunların 5 bin 311 yılında yaralı olduğunu ne yazık ki yaralıların önemli bir kısmının da Gazze'den çıkarılamadığı için o belki de bu yaraların ağır yaralar haline döndüğünü biliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

"Öğretmenlerimizi işi eğitim olan meslek grubunu oluşturmaktan öte, bir toplumun her bir ferdiyle birlikte tüm milletin kalbine, zihnine geleceğine dokunan sorumluluğu büyük kahramanlarımızdır"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Okul çağında okulda olması gereken çocukların evleri ve okulları yıkılmış ve sadece 47 gün içerisinde 3 bin 270 Gazzeli çocuk hayattan koparılmış. Bunların 5 bin 311 yılında yaralı olduğunu ne yazık ki yaralıların önemli bir kısmının da Gazze'den çıkarılamadığı için o belki de bu yaraların ağır yaralar haline döndüğünü biliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda öğretmenlerle bir araya geldi. Kurtulmuş öğretmenlik mesleğinin kutsallığına dikkat çekerek, "Goethe'nin dediği gibi 'Öğretmenlik bir peygamberlik mesleğidir'. Mesleklerin en kutsalı, sadece geçim temin etmek için değil, ya da manşet olarak görülecek bir alan değil, gerçekten ülkenin geleceğine ilişkin tohumların atıldığı en temel görevlerden bir tanesi, en önemli toplumsal görevlerden birisi olarak öğretmenlik mesleğini görmemiz gerekiyor. Bu çerçevede öğretmenler esas itibariyle ülkemizin ikinci asrına ait en temel hedefimiz olan Türkiye'yi bütün dünya milletleri nezdinde sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye haline getirme mücadelemizin en temel hayatlarından birisinin eğitim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla öğretmenler eğitimin 100 yılı olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa edecek en değerli sermayemizdir, en değerli varlıklarımızdır" ifadelerini kullandı.

Filistinli öğretmenlere de konuşmasında yer veren Kurtulmuş, "Dün itibariyle verilen bu rakamlarla sadece Gazze'de 3 bin 270 okul çağındaki çocuğun öldürüldüğünü kayıt altına almışlar. Okul çağında okulda olması gereken çocukların evleri ve okulları yıkılmış ve sadece 47 gün içerisinde 3 bin 270 Gazzeli çocuk hayattan koparılmış. Bunların 5 bin 311 yılında yaralı olduğunu ne yazık ki yaralıların önemli bir kısmının da Gazze'den çıkarılamadığı için o belki de bu yaraların ağır yaralar haline döndüğünü biliyoruz. Ayrıca bu 47 gün içinde batı Şeria'da 25 okul çağındaki çocuk öldürülmüştür. 250'e yakın çocuk yaralanmıştır ve ufacık çocukların 67 tanesi korkak İsrail polisleri tarafından tutuklanmıştır. Ayrıca Gazze'de bu katliamlar sırasında 190 öğretmen kardeşimiz şehit edilmiştir. Bu öğretmenlerden 487 tanesi yaralanmış, 40 öğretmen de Batı Şeria'da tutuklanmıştır. 47 günlük süre içinde Gazze'de 269 okula saldırıda bulunulmuş, bu okullardan önemli bir kısmı yüzde 85'i tamamen yıkılmış, bir kısmı da kullanılamaz hale getirilmiştir. yine aynı şekilde bu süreçte Batı şeriata da 33 tane okul tahrip edilmiş, bin 750 Filistinli öğretmen de eğitim yapılamadığı halde ya başka yerlere öğrencilerini davet ederek eğitimlerine bombaların altında devam ediyorlar ya da bir şekilde imkanlarla kurarak özel yerlerde öğrencilerini bir araya getirmeye gayret ediyorlar" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, öğretmenliğin bir meslek olmadığını belirterek, "Öğretmenlik toplumun inşasında sürecinde rol alan ve bizim hayatımızın tamamını kuşatan bir yaşam tarzı olduğunu gösterir. Dolayısıyla bizler 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz, aslında her gün öğretmenlerimizin günü. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin, şehit olan öğretmenlerimizin, aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın hepsinin Öğretmenler Gününü kutluyorum, nice sağlıklı ve mutlu Öğretmenler Günü'nde birlikte olmak üzere Allah o günleri bize nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin eğitim hedeflerimizin gerçekleşmesinde en kritik işi yapanların öğretmenler olduğunu hatırlatarak, "Öğretmenlerimizi işi eğitim olan meslek grubunu oluşturmaktan öte, bir toplumun her bir ferdiyle birlikte tüm milletin kalbine, zihnine geleceğine dokunan sorumluluğu büyük kahramanlarımızdır. Bu bağlamda öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz için yaptıklarımız bizler açısından derin anlamlar taşıyor" şeklinde konuştu.