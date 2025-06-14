TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mısır'da Saldırıya Uğrayan Milletvekiline Geçmiş Olsun Diledi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır'da saldırıya uğrayan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç ile telefonda görüştü. Kurtulmuş, Dinç'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, Gazze'deki insanlık durumuna dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır'da saldırıya uğrayan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç'e "geçmiş olsun" dileğini iletti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Mısır'da saldırıya uğrayan Dinç'le telefonda görüştü.

Görüşmede, Faruk Dinç'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan soykırıma, insanlık dramına ve açlığa dikkati çekmek amacıyla Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nın açılması için düzenlenen "Küresel Vicdan Yürüyüşü"ne katılan Dinç'in de aralarında bulunduğu sivillere yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
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