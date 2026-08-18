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TBMM Başkanı'ndan bıçaklı saldırıya uğrayan vekil için geçmiş olsun

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında vali ve ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti; Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i arayarak Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i telefonla aradı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ettiği görüşmede, Vali Çeber, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Melih Meriç'in ailesiyle telefonda görüşen TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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