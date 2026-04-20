TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152. Genel Kurulu'nda rahatsızlanan Güney Kore milletvekilini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu marjındaki bir toplantıda rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Kore Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekili Sangsoo Jun'u ziyaret etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, İstanbul'da düzenlenen PAB 152. Genel Kurulu marjındaki bir toplantı esnasında rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Kore Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekili Sangsoo Jun'u ziyaret ettiği bildirildi.

Kurtulmuş'un, Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde Sangsoo Jun'un ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığı belirtildi.