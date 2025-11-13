TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması, en önemli önceliklerimizden birisidir." dedi.

Kurtulmuş, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Mecliste bir araya geldi.

Kurtulmuş, Meclise gelişinde karşıladığı Erhürman ile Türkiye ve KKTC bayraklarının önünde tokalaştı. Daha sonra Kurtulmuş ile Erhürman, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu kahraman Mehmetçiklerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır diledi.

Erhürman'ın ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmasının önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, kendisini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Seçim sonuçları dolayısıyla Erhürman'ı tebrik ederek görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, Türkiye ile KKTC'nin el ele vererek Ada'daki Türk halkının haklı davasını bütün uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin müstesna olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu ilişkilerin şimdiye kadar olgunlaşarak bugünlere kadar geldiğini belirtti.

KKTC'nin önemli bir devlet haline gelene kadar nice badirelerden geçtiğini, büyük zulümlerle karşılaştığını dile getiren Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkının yok olma tehlikesiyle nasıl karşı karşıya kaldığını bildiklerini ve yakın tarihin maalesef Kıbrıs Türkleri bakımından acı sayfalarla dolu olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, yayılmacı ENOSİS planları çerçevesinde Kıbrıs'ı tamamıyla Türklerden uzak bir Ada haline getirmek isteyen maksimalist taleplerin artık geçerli olmadığının gün yüzüne çıktığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı'mızla birlikte Kıbrıs Türkü'nün kurtarılması sonrasındaki süreçte hem Kıbrıs Türk halkı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son derece yapıcı bir şekilde iki toplumun birlikte var olması için mücadele etmiştir. Hatta ortaya konulan Annan Planı gibi planlar başta olmak üzere birçok plana 'Evet' demiş olmasına rağmen maalesef 'Hayır' diyen taraf ödüllendirilmiştir. Güney'deki Rum Kesimi, Avrupa Birliği'nin tam üyesi olarak kabul edilmiş ve hep şımartılmış, hep öne çıkartılmış ve Kıbrıs Türklerinin üzerinde bir siyasal baskı unsuru haline gelmesine göz yumulmuştur ama çok şükür büyük mücadelelerle, büyük fedakarlıklarla 50 yıl artık geride kaldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bütün uzuvlarıyla tam manasıyla mükemmel bir devlet haline gelmiştir. Bu devletin varlığının, gücünün uluslararası alanda da tanıtılması, en önemli önceliklerimizden birisidir."

"KKTC, uluslararası alanda artık bilinen bir devlet haline gelmektedir"

Katıldıkları bütün uluslararası platformlarda mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasını gündeme taşıdıklarını ve Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınması için gayret sarf ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Henüz yeterince mesafe alınmamakla birlikte geçmişle kıyaslanmayacak kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası alanda artık bilinen bir devlet haline doğru gelmektedir." dedi.

Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka da bir yolun olmadığını, iki devletin de kendi milli kimlikleri içerisinde barış içinde yaşayabileceği ortamın ortaya konulmasının mümkün olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her alanda artık işbirliği tabirinin bile yetersiz kaldığı, mükemmel bir şekilde birlikte hareket etme becerisini kazanmıştır. Görüş ayrılıkları olabilir, siyasi tutum farklılıkları olabilir ama nihayetinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte, yan yana, kol kola ortak milli hedefleri doğrultusunda yürüme becerisini sürdürecektir. Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğünün de özellikle bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hayati olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bazen diyoruz, eğer Türkiye'nin garantörlüğü olmasaydı Allah muhafaza belki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şimdiye kadar Gazze gibi bir yer haline gelirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, buna müsaade etmemiş, bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Biz, uluslararası alanda güçlü ve gerçekten etkili bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var olması için bütün gücümüzle sizlerle birlikte bu haklı milli davamıza destek olmaya devam edeceğiz."

İki ülkenin meclisleri arasında da çok yakın ilişkinin bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, dostluk gruplarının da yakın çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Son iki yıldır Azerbaycan'ın da katılmasıyla "bir millet üç devlet" anlayışıyla ülkelerin meclisleri bünyesinde güzel çalışmaların yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, bu çalışmaların devam etmesiyle birlikte de KKTC'yi her alanda daha güçlü, daha muktedir bir ülke haline getirmek için mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Kurtulmuş, Erhürman ve ekibine yeni dönemde başarılar dileyerek, "Siz de ilk verdiğiniz mesajlarda Türkiye ile el ele, birlikte çalışacağınızı bütün dünyaya göstermiş oldunuz. Ümit ederim ki bu birlikte çalışmanın semerelerini de alacağız." dedi.

"Türkiye ile KKTC ilişkileri, başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak kadar özel ilişkilerdir"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır diledi.

Gazi Meclisin çatısı altında bulunmaktan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu belirten Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri, herhalde başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak kadar özel ilişkilerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisimizin çok yakın teması var. Dostluk gruplarımızla sürekli görüş alışverişi içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini ve vermeye de devam ettiğini dile getiren Erhürman, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisimiz arasındaki ilişkiler, bunları dünyaya anlatmamız açısından da bizim için son derece değerli olmaya devam edecek. Sizin katkılarınız da bu anlamda bizim için son derece kıymetli." diye konuştu.

Ziyarette Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.