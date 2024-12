TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmeleri yakinen takip etmek üzere, TBMM'nin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini belirterek, " Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde, TBMM'deki siyasi partilerin grup yönetimiyle de konuşarak, TBMM bünyesinde Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kamboçya Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Hun Sen, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, görüşmede, hem iki ülke arasındaki meseleleri hem de küresel ve bölgesel konuları müzakere etme imkanı bulduklarını belirtti.

Bu ziyaretin, Türkiye ile Kamboçya arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 65'inci yıl dönümüne denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu ifade eden Kurtulmuş, geçen mart ayında iki ülke arasında yapılan politik istişarelerin, nisan ayında Kamboçya Dışişleri Bakanının Türkiye'yi ziyaretinin, şimdi de Senato Başkanı Hun Sen'in TBMM'yi ziyaretinin fevkalade önemli olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Hun Sen'in, Kamboçya'da uzun yıllar başbakan olarak görev yaptığını, bu yıl da senato başkanı olarak ülkesine hizmetini sürdüren değerli bir siyasetçi olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Kamboçya ilişkilerinin son yıllarda olumlu bir seyir izlediğini aktaran Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da ortak kanaat taşıdıklarını dile getirdi.

TİKA'nın, Kamboçya'nın kalkınma hizmetlerine yaptığı faaliyetler dolayısıyla devlet nişanıyla ödüllendirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, ayrıca Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığının çalışmalarının da ikili ilişkileri geliştirecek önemli adımlar olduğunu ifade etti.

Numan Kurtulmuş, mesafeler çok uzak olmakla birlikte Türkiye ile Kamboçya arasındaki yakın ilişkilerin artarak devam edeceğini aktardı.

"Türkiye olarak Asya ülkeleriyle ilişkileri artırmak için önemli gayretler içerisindeyiz"

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini ve bu dönemin çok kutuplu ve çok merkezli bir özelliğe sahip olacağını belirten Kurtulmuş, bundan sonra dünyanın hiçbir ülkesinin ya da hiçbir bölgesinin tek başına dünya siyasetini domine etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Bu süreçte, Asya'nın dünya siyasetinde ve dünya ekonomisinde önemli bir merkez olarak öne çıkacağına işaret eden Kurtulmuş, Türkiye olarak Asya ülkeleriyle ilişkileri artırmak için önemli gayretler içerisinde olduklarını anlattı.

Gelecek dönemde çok taraflı ve çok denklemli dünya sistemi içerisinde Türkiye'nin, yükselen yıldızlardan birisi olmaya devam edeceğini dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bir bölgesel güç değil, sadece bölgesinde etkili olan bir devlet değil, aynı zamanda küresel ölçekte dünya siyasetinin dengelerini her yerde; Asya'da, Afrika'da etkileyecek bir ülke olma hedefiyle hareket ediyoruz. Bu çerçevede mesafelerimiz çok uzak olmakla birlikte Kamboçyalı dostlarımızla da bundan sonraki süreçte ilişkilerimizi daha yakın hale getirmeye, hükümetler arasındaki ilişkilere paralel olarak parlamenter diplomasi bakımından da parlamentolarımız arasında da güçlü bir ilişkiyi sürdürmeye niyetliyiz."

Ukrayna-Rusya savaşı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak bölgede barışın, huzurun, esenliğin sağlanması için büyük bir titizlikle gelişmeleri takip ettiklerini de belirtti.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin sona erdirilmesi, her iki tarafın da kabul edeceği kalıcı ve adil bir barışın temin edilmesi için Türkiye'nin kanaatlerinin ve niyetlerinin açık olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde, artık Rusya ve Ukrayna arasında olmanın çok ötesine geçmiş olan bu çatışma da barışçıl bir şekilde sonlandırılır." diye konuştu.

"Herkesi kapsayan bir Suriye yönetiminin kurulması en temel arzumuzdur"

Suriye'deki gelişmeleri de fevkalade dikkatli, titiz bir şekilde takip ettiklerini bildiren Kurtulmuş, Esed rejiminin diktatörlüğünden, 61 bir yıl süren Baas rejiminden sonra bütün kurum ve kuruluşlarıyla tam manasıyla özgür bir Suriye'nin oluşmasını arzuladıklarını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye olarak dikkatle takip edecekleri konulara ilişkin de şunları paylaştı:

"Her şeyden evvel biz bu bölgede, bütün ülkelerin toprak bütünlüğünün sağlanması kanaatindeyiz. Bunun için temel önceliklerimizden birisi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesidir. İkincisi, bir zamanlar terör örgütleri cenneti haline gelmiş olan Suriye'de, artık terör örgütlerinin faaliyetlerini yapamayacak bir noktaya getirilmesi, yani terör örgütlerinin faaliyetlerinin sonlandırılması için gerekli her türlü tedbirin alınması sağlanmalıdır. Üçüncü olarak, bu geçiş sürecinde toplumun bütün kesimlerinin işin içerisinde olduğu; din, dil, mezhep ve etnik köken bakımından hiçbir Suriyeli vatandaşın dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesi kapsayan bir Suriye yönetiminin kurulması en temel arzumuzdur. Bu anlamda, bunun gerçekleştirilebilmesi için demokratik Suriye'nin tesis edilmesi herhalde Suriye halkının tamamının ortak arzusudur. Bu çerçevede Türkiye olarak, Suriye'nin demokratik bir şekilde yeniden inşası, 61 yıl süren bu acıların herhangi bir düşmanlık, herhangi bir intikam hislerine meydan vermeksizin herkesi kuşatacak şekilde bu sürecin tamamlanması için elimizden gelen her türlü desteği Suriyeli kardeşlerimize vermeye hazırız.

Ayrıca Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka konu da Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin, göçmenlerin bir an evvel güvenli ve gönüllü bir şekilde kendi ülkelerine, kendi şehirlerine gidişinin temin edilmesidir. Bu dört temel ana konu, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde dikkatle takip ettiği konulardan birisidir. Bu anlamda ümit ediyorum ki bu süreç çok kısa sürer; çok açık, çok şeffaf ve başarılı bir şekilde sürdürülür ve en kısa zamanda Suriye halkının tamamının kabul edeceği bir geçiş hükümetiyle birlikte Suriye kendi geleceğine doğru süratle ve emin adımlarla ilerler."

"Suriye'deki gelişmeleri takip edecek bir dostluk grubunu oluşturmayı teklif edeceğiz"

Suriye'deki gelişmeleri yakinen takip etmek üzere, TBMM'nin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bir başlangıç fikri olsun diye ilk sefer buradan ifade ediyorum. Evet, şu anda Suriye'de muhatabımız olan bir parlamento yok. En kısa zamanda seçilmiş bir parlamentonun oluşmasını temenni ederiz. Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde, TBMM'deki siyasi partilerin grup yönetimiyle de konuşarak TBMM bünyesinde Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz. Bu çerçevede arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Eğer Meclis'teki siyasi parti grupları da bu konuda ortak bir kanaat belirtirse en kısa süre içerisinde bir Başkanlık Tezkeresi olarak bunu TBMM Genel Kurulu'na getirerek, Suriye'deki gelişmeleri şimdiden takip edecek bir dostluk grubunu her partinin katılımıyla oluşturmayı teklif edeceğiz."

Kurtulmuş ve Hun Sen, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis'teki alana karanfil bıraktı.

TBMM Genel Kurul Salonu'nu ziyaret ederek milletvekillerini selamlayan Kurtulmuş ve Hun Sen, bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ve heyeti onuruna yemek verdi.