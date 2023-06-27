TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnşallah depremin yaralarını çok daha güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğiz. Bu şehirler yeniden yıkıntıları üzerinden, külleri üzerinden çok kısa bir süre içerisinde yükselecek." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, büyük bir acının yaşandığını söyledi.

Kurtulmuş, "Gerçekten tarifsiz, tarihin az gördüğü büyük yıkımlardan birisine Türkiye'ye şahitlik etti. Acı, kısa süre içerisinde paylaşılarak yaraları sarılmaya gayret edilerek 85 milyon yurttaşımız hep beraber seferber olarak, hatta dünyanın dört bir tarafından insanların, Türkiye dostlarının, Türkiye'yi sevenlerin, insanlık sevgisine sahip olanların bütün yardımlarını gördüğümüz deprem sonrasında hızlı bir iyileşme sürecini hep beraber yaşadık. Bu anlamda milletimizin göstermiş olduğu hamiyet duyguları dolayısıyla bir kere daha şükranlarımızı ifade etmek isterim. ve ardından da kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yardım kuruluşlarımız, vakıflarımız hep beraber depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla şehirlerimizin yeniden imarı ve inşası noktasına gelinmiştir. Burada da hızla mesafe alıyoruz. Ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde kalıcı konutların gerçekleştirilmesi, Maraş'ta, Adıyaman'da bütün deprem bölgesindeki illerimizde ve ilçelerimizde en kısa sürede mümkün olur." diye konuştu.

Sanayi bakımından bölgenin depremden en çok etkilenen kentinin Kahramanmaraş olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bugün sanayi tesislerinin ve atölyelerin bir kısmının yeniden faaliyete geçtiğini gördüğünü söyledi.

Bunun yanında tam manasıyla üretime geçmemiş olan fabrikalarında bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunların da bir an evvel hem sanayi üretimi anlamında hem ticaret anlamında, faaliyetlerine eksiksiz bir şekilde başlayacağı günleri hep beraber tesis etmek bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortak vazifesidir. Devlet olarak, millet olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük gayret gösterdik ve şimdi bundan sonra da inşallah tabii ki bu acılar hiç unutulmayacak. Ziyaretlerimizde de gördük, neredeyse ailesinin tamamını kaybetmiş olan insanlarla karşılaştık. Elindeki avucundaki hayatı boyunca biriktirdiklerini, yani ticaretini vesaire tamamıyla sıfırlamış olan insanlarla karşılaştık. Büyük bir acıdır, maddi ve manevi anlamda büyük kayıplar yaşanmıştır ama sonuç itibarıyla bunların izlerinin tamamıyla silinmesi, tamamıyla geride bırakılması bunun için de gayret sarf ediyoruz. Ben bir kez daha emeği geçen bütün kardeşlerimize, bütün sivil toplum kuruluşlarımıza bu anlamda canla başla ilk andan itibaren gayret sarf eden kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine, çalışanlarına en üstten en aşağıya kadar, sahanın en ücra noktasına kadar ulaşabilen herkese şükranlarımızı ifade etmek istiyorum."

"Vatandaşlarımız hayatlarını çok daha güçlü bir şekilde sürdüreceklerdir"

Kurtulmuş, deprem sonrasında ve toparlanma sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi sık sık ziyaret ettiğini ve çalışmaları yerinde inceleyerek talimatlar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yine bu depremden sonraki toparlanma sürecinde hiç kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hemen depremin bir iki gün sonrasında bölgeye gelmesi ve ısrarlı olarak bölgedeki şehirlerin hepsini, bazılarını iki üç kere ziyaret etmesi en ücra ilçelere kadar gitmesi, yapılan işleri yerinde görmesi, çalışanları motive etmesi ve eksiklikler varsa bunların talimatını vermesiyle de bu süreçlerin çok hızlı bir şekilde geçildiğini hepimiz biliyoruz.

Bir kez daha, depremin ilk anından itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına öncülük eden, talimatlarıyla onların daha büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, ilgili bakan arkadaşlarımıza, illerin mülki idare amirlerine ve sahanın en ücra köşesine kadar görevlerini gerçekleştiren bütün kamu personelimize teşekkür ediyoruz. Allah bir daha bu millete böyle büyük bir acı yaşatmasın. İnşallah depremin yaralarını çok daha güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğiz. Bu şehirler yeniden yıkıntıları üzerinden, külleri üzerinden çok kısa bir süre içerisinde yükselecek. Vatandaşlarımız hayatlarını çok daha güçlü bir şekilde bundan sonra sürdüreceklerdir diye ümit ediyoruz."

Konuşmasında bayramların önemine de değinen Kurtulmuş, "Geride kalan bütün depremzedelerimize, deprem bölgesinin her ilinde ve her ilçesinde, köyündeki depremzede kardeşlerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Bu bayram vesilesiyle de yeniden dayanışmanın, birlik, beraberlik içerisinde olmanın, yardımlaşmanın önemini bir kez daha yaşıyoruz. Buruk bir bayram, ama nihayetinde bizim için bayramlar, yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin, beraberliğin sembolü olan çok çok özel günlerdir. Bizim medeniyetimizin, bizim coğrafyamızın bize gelenek içerisinde aktardığı, asırlar içerisinde aktardığı önemli kazanımlarımızdandır. Bütün depremzede kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca aziz milletimizin de bayramı mübarek olsun. ve inşallah nice güzel bayramlara problemsiz, acısız, elemsiz, kedersiz nice güzel bayramlara ulaşmayı hem milletimize hem bütün Müslüman milletlere Cenabı Allah nasip etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Mehmet Şahin ve Ömer Oruç Bilal Debgici ile Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi de eşlik etti.