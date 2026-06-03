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TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç'te

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç'te
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Avrupa temasları kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'e resmi ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş, yarın İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ile görüşecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temasları kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'a ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Avrupa temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, temasları kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'e resmi ziyarette bulundu. Kurtulmuş ve diğer yetkililer burada Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel tarafından karşılandı.

Kurtulmuş'un İsveç temasları çerçevesinde yarın İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç ziyareti öncesinde Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-Aho ile bir araya gelmişti. Kurtulmuş Helsinki temasları sırasında, Finlandiya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen "Değişen Dünyada Türkiye: Bir Ortak, Bir Dengeleyici, Bir Stratejik Aktör" başlıklı konferansa katılmıştı. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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