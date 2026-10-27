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TBMM Başkanı Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Zeynula'yı kabul etti

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Zeynula'yı kabul etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı kabul etti. Kurtulmuş, göreve başlamasının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Zeynula'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı kabul etti.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı kabul etti. Kuzey Makedonya'daki Türk toplumuna mensup Zeynula'nın hükümette üst düzey bir göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TBMM Başkanımız Kurtulmuş, kendisini tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Zeynula'nın göreve başlamasının ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesini ayrıca anlamlı bulduklarını belirten TBMM Başkanımız Kurtulmuş, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin mevcut düzeyinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesinde önemli bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Balkanlar'da barış, huzur ve istikrarın korunmasının Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek, bölgedeki ülkeler arasında karşılıklı güven, diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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