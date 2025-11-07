TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazetecilerle bir araya geldi: (1)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının, 'Evet, örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır' diyerek bu tespiti yapmasından sonra Meclis'in konunun gerektirdiği birtakım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir." dedi.

Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle TBMM İstanbul Florya Atatürk Deniz Köşkü ve Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun önemli ve tarihi bir görev üstlendiğini belirten Kurtulmuş, "Bugün itibarıyla da 16. toplantısını geride bırakarak önemli bir fonksiyonu icra etti. Bundan sonra da artık nihai noktaya doğru geliyor." ifadesini kullandı.

Komisyona farklı kesimlerden birçok kişinin katılarak fikrini beyan ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Buraya gelip katılan, komisyonda fikir beyan edenlerden hiçbirisi, 'Biz bu süreci istemiyoruz, bu süreç olmasın' diye bir beyanda bulunmadı." dedi.

Kurtulmuş, herkesin "Terörsüz Türkiye" için önemli fikirler ortaya koyduğunu ve bunların kayıt altına alındığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada ana konular ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi 'kardeşlik' meselesidir. Türkiye'de bu süreç, aslında Türkler ile Kürtler arasında bir barış süreci değil, devlete karşı mücadele eden terör örgütünün silahlarını bırakmasını ilan etmesiyle birlikte başlayan bir sürecin parlamento tarafından dikkatle izlenmesi sürecidir. Bir diğer husus ise bu süreç, bir pazarlık süreci değildir. Aşağı yukarı katılanların kahir ekseriyeti bu kanaatte olduklarını ifade ettiler."

"Örgütle devlet arasında bir pazarlık söz konusu değildir"

"Terörsüz Türkiye" sürecinin İmralı'dan yapılan açıklamalar ve terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi, silah bırakma kararıyla başladığını anımsatan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla herhangi bir şekilde örgütle devlet arasında bir pazarlık söz konusu değildir, bugüne kadar da olmamıştır. Örgütün de maksimalist taleplerle gündeme gelmediğini zaten kamuoyuna yapılan açıklamalarla da biliyoruz. Örneğin, federasyon gibi, birtakım ayrıcalıkların tesis edilmesi gibi, başka bir dilin Türkçenin yanında resmi dil olmasının talep edilmesi gibi bazı taleplerin gündeme gelmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bunun bir pazarlık süreci olmadığı, devletin iradesinin, terörsüz bir Türkiye'yi kurma iradesiyle birlikte terör örgütünün de kendisini feshetme süreciyle ilgili kendisinden beklenen adımları atmaya başlaması. Henüz adımların tamamlandığını ifade edecek noktada değiliz ama özellikle 26 Ekim açıklamasıyla birlikte, yani artık Türkiye sınırları içerisinde hiçbir şekilde terör faaliyeti yapılmayacağına ilişkin açıklamayla birlikte konu yeni bir safhaya, yeni bir merhaleye gelmiştir. Dolayısıyla bu meselenin de çok önemli olduğunu, toplumumuzun büyük kesimlerinin de buna bu şekilde baktığının altını çizmek isterim."

Sürecin hızla ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Geniş müzakere ilkesi yani sadece belli çevrelerin görüşünü değil, geniş olarak toplumun görüşlerinin alınması ve ısrarla söylediğimiz şey, bir üçüncü göze ihtiyaç yok, bir arabulucuya ihtiyaç yok. Türkiye bunu kendi imkanlarıyla, kendi siyasi olgunluğuyla ortaya koyabilir. TBMM'deki bu komisyonumuz da esas itibarıyla Türkiye modelinin en önemli ayaklarından birisi oldu. Bir daha bir dış güce, bir üçüncü göze ihtiyaç duyulmaksızın süreci millet adına takip edecek bir komisyon olarak bugüne kadar geldi." sözlerini sarf etti.

Kurtulmuş, bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Bu süreçle ilgili evet, siyasette büyük bir konsensüs var. 'Bir an evvel terör meselesini geride bırakalım, şartlar olumlu ilerliyor ama sonuçta bizim istediğimiz kadar olmasın' diye çabalayan, bir kenarda, köşede bekleyen iç ve dış bazı unsurların bu süreci zehirlemek için, sürece zarar vermek için provokasyonlar dahil her türlü çabayı ortaya koyabilmesi muhtemeldir. Buna karşı da uyanık olmak gerektiğini ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun gelecek hafta yapacağı toplantıya ilişkin Kurtulmuş, "İnşallah bu hafta perşembe günü yine İçişleri Bakanı'mız, Milli Savunma Bakanı'mız ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'mız gelip en başta yaptıkları sunumla bugün arasında neler oldu, hangi adımlar atıldı bunları anlatacaklar." bilgisini verdi.

"Komisyon çalışmalarının toparlanması sürecine giriyoruz"

Komisyon çalışmalarının toparlanması sürecine girildiğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Burada bundan sonraki adım, bizim en baştan beri söylediğimiz, zaten sürecin buraya kadar gelmesini sağlayan en önemli husus, örgütün 'Ben silahları bırakıyorum ve kendimi tasfiye ediyorum' ilanıdır. Şimdi örgütün gerçekten silahları bıraktığının ve kendisini tasfiye ettiğinin tespit ve tescili bundan sonraki aşamanın en kritik noktasıdır yani bunu biz Meclis olarak yapacak durumda değiliz. Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının, 'Evet, örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır' diyerek bu tespiti yapmasından sonra Meclis'in konunun gerektirdiği birtakım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir. Bu çerçevede bizim komisyon olarak üzerinde durduğumuz konu ise bundan sonraki temel görevimiz, raporlamadır. Yani neler konuşuldu, bunun perspektifi nedir ve bundan sonra TBMM Genel Kuruluna hangi teklifleri sunacaktır, bunları arkadaşlarla da diğer bütün partilerin temsilcileriyle de bir araya gelerek son görüşmelerimizi geçtiğimiz hafta yaptık ve onlar da hazırlıklarını yapacak ve sonunda bir raporu ortaya koyacağız."

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Meclis teamüllerine ve Türkiye'nin hukuk sistemine uygun bir komisyon olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca bazen şöyle bir yanlış algılama da ortaya çıkıyor. 'Bu komisyon yasal düzenlemeleri yapacak, bu komisyon anayasa düzenlemeleri yapacak.' Hayır, değil. Bu komisyon, niteliği, tanımı itibarıyla tavsiye niteliğinde kararlar alan bir komisyondur. Şimdiye kadar bütün kararlarımızı hemen hemen ittifakla aldık. Şimdi bu kararı da ittifakla alırsak bu zaten bir siyasi çerçeveyi, bir perspektifi TBMM'ye de göndermiş olacak. Ümit ederim ki, önümüzdeki dönemi kısa bir süre içerisinde tamamlayarak bu tarihi misyonu, Türkiye'nin önüne çıkmış olan bu fevkalade önemli bir gelişmeyi başarıyla kendi adımıza tamamlayarak Meclis Genel Kurulu'na çalışmalar yapılmak üzere gönderilir ve kazasız belasız bu süreç atlatılır."

Komisyonun, kurulduğu günden itibaren uyumlu çalıştığını belirten Kurtulmuş, bundan sonra da komisyonun aynı şekilde üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inandığını dile getirdi.

(Sürecek)