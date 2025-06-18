TBMM Başkanı Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Baro Başkanları ile Bir Araya Geldi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Baro Başkanlarını kabul etti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Baro Başkanlarını kabul etti. Kabulde; Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Ağrı Baro Başkanı Serdar Günakın, Batman Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, Bingöl Baro Başkanı Yusuf Ketenalp, Bitlis Baro Başkanı Gülhan Bayram, Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç, Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Iğdır Baro Başkanı Ahmet Tutulmaz, Kars Baro Başkanı Necat Yağcı, Mardin Baro Başkanı Ahmet Duyan, Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin, Şırnak Baro Başkanı Abdullah Fındık, Tunceli Baro Başkanı Doğukan Kudat ve Van Baro Başkanı Sinan Özaras yer aldı.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TBMM Başkanımız Kurtulmuş, kabulde, baro başkanlarının görüş ve taleplerini dinledi, baroların bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Baro başkanlarının Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini alan TBMM Başkanımız Kurtulmuş, bu sürecin tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, Terörsüz Türkiye sürecinin tam manasıyla milli birlik ve kardeşlik sürecine dönüştürülmesinin önemini vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinin Kürtlerin onurunu, Türklerin gururunu koruyacak ortak bir çabaya dönüştürülmesi için hep beraber ortak bir çalışma içerisinde olunması gerektiğini ifade eden TBMM Başkanımız Kurtulmuş, toplumsal duyarlılığı artıracak ve bu sürece desteği çoğaltacak çalışmaların da artırılmasının önemine dikkati çekti" denildi.