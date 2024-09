TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ayşenur Eygi'nin Şehitliği Üzerine Açıklamalarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Altınkum Mahallesi'ndeki babaevini ziyaret eden Kurtulmuş, akrabaları ve yakınlarıyla görüştü.

Kurtulmuş, baba Mehmet Suat Eygi, eşi Hamid Mazhar Ali??????? ve diğer aile üyelerine başsağlığı diledi. Ziyarete eşlik eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aileye taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin verdiği büyük insanlık mücadelesini unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız. Adalet Bakanlığımız, Adli Tıp Kurumumuz bütün otopsileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Doğrudan hedef alınarak ve direkt olarak sol kulağının arkasından kurşunla şehit edilmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Her gün onlarca, yüzlerce Filistinlinin katledildiğine işaret eden Kurtulmuş, Gazze'deki bu büyük insanlık ayıbına, insanlığın büyük bir kısmı ile vicdan ve insaf sahibi olanların karşı çıktığını vurguladı.

Kurtulmuş, "Siyonist İsrail ve işbirlikçisi Amerika ve arkasındaki bazı güçler maalesef bu katliamı, bu soykırımı destekliyorlar, teşvik ediyorlar ve bunun arkasında duruyorlar." dedi.

"Ayşenur kızımızın Amerikan vatandaşı olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde Amerikan makamları tarafından bile hesabının sorulmamış olması dikkate şayandır" diyen Kurtulmuş, yaşanan olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Yaşananların bir insanlık davası olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın gözü Gazze'deyken Ayşenur kızımızın da şehit olduğu yer bildiğiniz gibi Batı Şeria topraklarıdır. İsrail'in işgalci güçleri adım adım her an, her saniye durmadan topraklarını genişletiyor ve Batı Şeria'daki Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden ediyor. Dünya da buna seyirci kalıyor. Artık şu açıkça bilinmelidir ki Netanyahu ve çetesi, bardak dolmuş ve taşmıştır. Bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde vereceklerdir. Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk milleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Allah rahmet eylesin. Ayşenur Ezgi bizim için diğer bütün şehitler gibi ölümsüzdür."

İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Rachel Corrie de benzer bir şekilde Filistinlilerin haklarını korurken İsrail'in buldozerlerinin altında çiğnenerek katledilmiştir. Rachel Corrie'yi bu vesileyle rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık cephesinin onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz. Hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Ayşenur kızımızın, evladımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız ve bunlar yaptıklarının hesabını uluslararası mahkemelerde fitil fitil burunlarından getireceğiz." ifadelerini kullandı.