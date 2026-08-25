Kurtulmuş: Teröre heba edilen 50 yıl geride kaldı, önümüzdeki asır Türkiye'nin yükseliş asrı olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci asrının ilk 50 yılının teröre heba edildiğini kaydederek, "Binlerce canımız şehit olmuş, binlerce insanımız ölmüş. 2,3 trilyon dolar büyük bir kayba uğramışsak artık önümüzde yeni bir kapı açılmış, yeni bir yolun başlangıcındayız. Bu yol kardeşlik yoludur. Bu yol birlik ve beraberlik yoludur" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Büyük Taarruz'un 104'ncü yıl dönümü törenlerine katıldı. Şuhut Statyumunda gerçekleştirilen törende konuşan Kurtulmuş, tarihin ibret almak için, dersler çıkarmak için ve geleceğe daha güçlü hazırlanmak için bir kuvvettir, kuvve-i maneviye be Kuva-yi Milliye olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, "Yani tarih milli bir güçtür, manevi bir güçtür. Dolayısıyla tarihi en iyi şekilde anlayacağız, en iyi şekilde özümseyeceğiz ve önümüzdeki gelecek nesillere de tarihten çıkardığımız dersleri en güzel şekilde aktaracağız. Bir asır evvel etnik fitneyle 'Sen Türk'sün, sen Kürt'sün, sen Bulgar'sın, sen Arnavut'sun, sen Acem'sin' diyerek böldükleri bu coğrafyada oynadıkları oyunlar yetmediği gibi bir aparat haline getirdikleri terör örgütleri vasıtasıyla da neredeyse cumhuriyetimizin birinci asrının yarısını çaldılar. Türkiye maalesef ikinci asrına girdiğimiz cumhuriyetin ilk asrının yaklaşık 50 yılını terör belasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Aranızda gazilerimizi görüyorum ve memleketin her yerine gittiğimizde, şehit cenazelerine katıldığımızda o acılara hayatı boyunca şahit olmuş birisi olarak ifade ediyorum: O mücadelede şehit olanların hiçbirisinin ailesinden biz bir isyan sözü duymadık. Herkes 'Vatan sağ olsun, millet sağ olsun' dedi, dua etti" dedi.

"Bu yol bizim 86 milyon olarak buluşup yürüyeceğimiz bir yoldur"

Türkiye'nin neredeyse 50 yıldır teröre karşı yürüttüğü mücadeleye değinen Kurtulmuş, "Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci asrımızın hemen başında yeni bir kapı önümüzde açılıyor. Artık bu milletin evlatlarını etnik aidiyetleri üzerinden birbirine düşman etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Artık bu memleketin evlatlarını mezhep ve meşrep farklılıkları yüzünden birbirinden ayırt etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Nasıl birinci asrımızın, ilk asrımızın 50 yılı teröre heba edilmiş, binlerce canımız şehit olmuş, binlerce insanımız ölmüş, 2,3 trilyon dolar büyük bir kayba uğramışsak artık önümüzde yeni bir kapı açılmış, yeni bir yolun başlangıcındayız. Bu yol kardeşlik yoludur. Bu yol birlik ve beraberlik yoludur. Bu yol, aynen 104 sene evvel burada, burada Kocatepe'de bütün etnik unsurlarıyla birlikte 'Ya Allah' diyerek ay yıldızlı hilalin altında buluştuğu gibi atalarımızın, bu yol bizim 86 milyon olarak buluşup yürüyeceğimiz bir yoldur. Bu yolda ayrılık gayrılık yok. Bu yolda ne ayrımcılığa yer var ne ayrılıkçılığa yer var. Bu yolda insanların hepsini, yurttaşlarımızın hepsini yaradılıştan eşitliğe sahip olan "hazret-i insan" olarak görmek var. Artık hiçbir şehit cenazesinin gelmeyeceği bir Türkiye'yi inşallah hep beraber inşa ediyoruz ve sadece kardeşlik türküleri, sadece birlik ve beraberlik türküleri söylenecektir" diye konuştu.

"Bu yeni yolun adı Türkiye'nin önlenemez yükselişidir"

Önümüzdeki asrın Türkiye'nin yükselişinin asrı olacağına söyleyen Kurtulmuş, buna yürekten inandığını dile getirdi. Önümüzdeki dönemin yeni bir kapının açıldığı bir dönem olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu yeni yolun adı Türkiye'nin önlenemez yükselişidir. Allah'ın izniyle Türkiye; birlik ve beraberlik içerisinde, istikrar içerisinde, ekonomik gücüyle, etrafındaki bütün komşu halklarla birlikte çok güçlü bir coğrafyanın lideri ve inşallah küresel ölçekte de güçlü bir lider ülke olarak ikinci asrına damgasını vuracaktır. Buna yürekten inanıyorum. Ancak böyle yaptığımız takdirde şehitlerimizin kanının, bereketinin karşılığını görmüş oluruz. Ancak böyle yaparsak tarih boyunca yaşadığımız bu kadar büyük zorlukların karşılığını vermiş oluruz. Önümüzdeki asır, tekrar ediyorum; sadece bir zafer haftasının vermiş olduğu haletiruhiye ile söylemiyorum, inanarak söylüyorum: Önümüzdeki asır Türkiye'nin önlenemez yükselişinin asrı olacaktır. Bu birliği, bu dirliği hep beraber inşallah sağlayacağız. Aramızda nefretin, kinin, ayrılıkçılığın ve ayrımcılığın hiçbirisine yer vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinlik; Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının "Kurtuluş Savaşı" konulu gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı