TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'nde konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyanın neresinde zulüm varsa, neresinde haksızlık varsa, neresinde adalet arayışı varsa, orada mutlaka Türkiye vardır, Türkiye'nin desteği vardır, Türkiye'nin oradaki hakikati ortaya çıkarmak için uğraşı vardır. Bu çerçevede Anadolu Ajansı da Türkiye'nin küresel adalet perspektifine hizmet eden, destek veren fevkalade önemli bir kuruluşumuzdur." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından TBMM Başkanı Kurtulmuş'un himayesinde Meclis Tören Salonu'nda "Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, TBMM'nin tarihsel olarak fevkalade önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını belirterek, bu akşam da AA'nın haber ödüllerinde bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü tebrik eden Kurtulmuş, Türkiye'nin yüz akı olan AA'nın, her geçen gün seviyesini ve çıtasını biraz daha yukarıya çıkarttığını ifade etti. AA'nın dünyada 10 büyük ajanstan birisi haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, gerçekte AA'nın bundan çok daha yukarıda bir seviyede olduğunu ve daha da ileriye gideceğine yürekten inandığını vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA'nın kuruluş yılına işaret ederek, TBMM'den 17 gün evvel AA'nın kurulduğunu, hem Milli Mücadele'yi Türkiye'ye, aziz millete anlatmak hem dünyayla buradaki gelişmeleri hem de Meclis'in kuruluşu ve ardından Cumhuriyete giden yolu milletle paylaşabilmek için AA'nın tarihi misyonu icra ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, bugün de AA'nın, sadece habercilik anlamında değil, Türkiye'nin kültürel diplomasi alanında da yüz akı olan kurumlarından birisi haline geldiğinin altını çizdi ve AA'yı tebrik etti.

Haberciliğin zorluğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bu mesleğin giderek zorlaştığını belirtti.

Hem hız hem güvenilirlik hem de gerçekten tarafsız bir şekilde haberlerin verilebilmesi, bütün dünya kamuoyuyla paylaşılmasının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın her yerinde habercilik zor, Türkiye'de daha zor. Çünkü Türkiye'de haberin akışı herhalde dünyadaki haberin akışının 5-10 katı daha hızlıdır. Sadece siyasi olarak söylemiyorum, aynı gün içerisinde diyelim ki bir Avrupa ülkesinde yaşadığınız olayların 3-5 katını Türkiye'de yaşıyorsunuz ve hemen değişiyor, iki saat sonra bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Bu bakımdan da haberin doğru, düzgün, güvenilir bir şekilde verilmesi ve dünya kamuoyuyla paylaşılması fevkalade hassas bir beceri haline geliyor. Özellikle Türk medyası açısından bunun altını çizmek istiyorum. Medyada iki önemli riskin de karşımızda durduğunu düşünürsek, bu söylediklerimizin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Bunlardan birisi reyting meselesidir, reyting hastalığıdır. Reyting almak için bir şekilde doğru yanlış haberler servis edilir ve ondan sonra doğru olmayan haberlerin ayıklanabilmesi için ayrı bir çaba ortaya konulur."

Sosyal medya başta olmak üzere bütün medyayı ilgilendiren "dezenformasyon" konusuna da dikkati çeken Kurtulmuş, haberin bu kadar hızlı, süratli bir şekilde değiştiği ortamda sosyal medya ve geleneksel medyayla ilgili riskin, tehlikenin çok daha fazla arttığının görüldüğünü söyledi.

Kurtulmuş, dezenformasyonla mücadelede "güvenilir", "ciddi olma" meselesinin her şeyden çok öne çıktığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Ajansının faaliyetlerinin tam da önemi buradadır. Hem reyting hastalığına kapılmadan hem de herhangi bir şekilde dezenformasyon içine düşmeden, hatta dezenformasyonla mücadele ederek bir uğraş ortaya koymak zorunda. Bunun da işlerini çok daha hassas hale getirdiğini, çok daha zor hale getirdiğini biliyorum.

Anadolu Ajansının özellikle Türkiye'nin içindeki haber akışı, dünyanın dört bir tarafındaki haber akışının yanında bir başka önemli özelliği daha var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak en temel dış politika perspektiflerimizden birisi, küresel adalet vizyonumuzdur. Dünyanın neresinde zulüm varsa, neresinde haksızlık varsa, neresinde adalet arayışı varsa, orada mutlaka Türkiye vardır, Türkiye'nin desteği vardır, Türkiye'nin oradaki hakikati ortaya çıkarmak için uğraşı vardır. Bu çerçevede Anadolu Ajansı da Türkiye'nin küresel adalet perspektifine hizmet eden, destek veren fevkalade önemli bir kuruluşumuzdur."

"Gazze'nin bu kasapları, katilleri, hainleri eninde sonunda uluslararası mahkemelerde hesap verecek"

AA'nın çatışma bölgelerinde ortaya çıkan olumsuzlukları dünyaya duyurmak bakımından olağanüstü bir gayret ortaya koyduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmeleri, Ukrayna-Rusya arasındaki çatışmalardaki gelişmeleri ya da Afrika'daki iç çatışmalardan açlık, kıtlık gibi büyük insani krizlerle ilgili meseleleri dünyaya en doğru, en güçlü ifadelerle AA'nın servis ettiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının bu tarihi gelişimi içerisinde onu biricik hale getiren en önemli çabalarından birisi de Gazze'de devam eden soykırımı ciddi şekilde dünya kamuoyunun gündemine taşımış olmasıdır. Az evvel Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi hem 'Tanık' hem 'Kanıt' hem de 'Sanık'ı ortaya çıkaracak çabanın içerisinde olmuştur. En zor şartlarda yıkıntıların arasında o hayat mücadelesini veren Gazzeli insanlara, Filistinli kardeşlerimize sadece Anadolu Ajansı bir kamera olarak, bir fotoğraf makinesi olarak değil, aynı zamanda büyük bir umut olarak yaklaşmış ve onların ayakta kalmasını sağlayan önemli unsurlardan birisi olmuştur.

Tarih yazacak ömrümüz olursa göreceğiz. Gazze'nin bu kasapları, bu katilleri, bu hainleri arkasında kim durursa dursun, eninde sonunda uluslararası mahkemelerde hesap verecek ve inşallah başta Netanyahu olmak üzere cezalarını göreceklerdir. İftiharla ifade ediyoruz ki bu sadece Anadolu Ajansındaki arkadaşlarımızın bir başarısı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kararlılığının da bir sonucudur, milletimizin verdiği büyük desteğin de bir sonucudur. Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan kanıtların çok büyük bir kısmı Anadolu Ajansı ve TRT'nin elde etmiş olduğu kanıtlardır. Bunlar mahkemenin kayıtlarına girmiştir. Şunu söylemek isterim ki Türkiye'nin kuruluşuna şahitlik etmek ve bunu yaymak için kurulan Anadolu Ajansı, inşallah tam manasıyla bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü sağlanmış olan bir Filistin devletinin de kuruluşuna şahitlik ederek tarihi misyonunu sürdürecektir."

Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'nin, ödül alanların şahsında bütün basın camiasına verildiğini söyleyen Kurtulmuş, "marifet iltifata tabidir" sözünü anımsattı. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"İnsan hangi pozisyonda olursa olsun, hangi tecrübeye sahip olursa olsun yapmış olduğu işlerin, mesleğinin bir şekilde takdir edilmiş olmasını da önemli bir motivasyon unsuru olarak görür. Dolayısıyla burada arkadaşlarımıza ödüller verilecek. Bu ödüllerin bireysel olması da ödülleri daha önemli hale getiriyor. Ama sonuçta kim olursa olsun ödül alan her arkadaşımız da iltifata tabi tutulmanın herhalde huzuru ve rahatlığı içerisinde olacaktır. Ödül alan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu töreni bu şekilde bu salonda gerçekleştiren Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Şunu da Anadolu Ajansının şahsında bütün basın camiamıza söylüyorum: bu salon, sizin bütün hayırlı faaliyetlerinizin emrine amadedir. Milletin evidir burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, milli iradedir ve milletin hayrına olacak her çabanın da hiç şüphesiz ki açıkçası vitrini olmayı, ev sahibi olmayı da onurla sürdürecektir."