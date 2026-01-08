TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirlerini ziyaret etti Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin, "Bu, tamamıyla uluslararası hukukun paramparça edilmesidir, ayaklar altına alınmasıdır. Bunun asla tasvip edilmesi mümkün değildir. Bu, orman kanunlarının işlerliğinin dünyanın büyük devletlerinden birisi tarafından ayan beyan gösterilmesidir. Fevkalade vahim bir durumdur. Bütün insanlığın yine ortak bir şekilde buna karşı durması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM Basın Koridoru'ndaki parlamento muhabirlerini ve Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM İçtüzüğü'nün daha fazla söz almayı mümkün kılacak, birtakım uzun tartışma sürelerinden ziyade etkin tartışmayı sağlayacak güçlü bir şekilde ortaya konulması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, bazı meselelerin İçtüzük'teki eksikliklerden, bazılarının da İçtüzüğün doğru uygulanmamasından kaynaklandığını gördüklerini, bunların düzeltilebileceğini ifade etti.

Türkiye demokrasisinin güçlenmesi için yeni bir anayasa çalışmasının şart olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Partilerimizin bildiğim kadarıyla hemen hepsinin geçmiş dönemlerde anayasa teklifleri vardır. Ama Türkiye'nin hangi konularda neye ihtiyacı olduğu, sivil, demokrat, katılımcı, kuşatıcı, özgürlükçü, Türkiye'nin 21. yüzyıl hedeflerini yakalamasına vesile olacak yeni bir anayasaya ihtiyaç var. Ama anayasa meselesini özellikle komisyon çalışmaları çerçevesinde tamamıyla dışarıda tuttuk. Konumuz orada terörün sona erdirilmesi ve Terörsüz Türkiye'nin tahkim edilmesi olduğu için. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde bir ödev olarak yeni bir anayasa duruyor." diye konuştu.

"Milletvekilinin başka bir partiye geçmesi konusunda en ufak bir engel yoktur"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekili transferlerine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'de milletvekili transferi meselesi yeni karşımıza çıkmıyor. Her dönem, her zaman milletvekili transferleri oldu. Bu öncelikli olarak milletvekillerinin kendi kişisel tercihleridir. Dolayısıyla buna bizim söyleyecek bir durumumuz yok. Ancak birtakım yasal düzenlemeler yapılır, İçtüzük düzenlemeleri çerçevesinde bununla ilgili de bazı adımlar atılırsa, o başka bir konu. Ama bugün itibarıyla baktığınızda herhangi bir milletvekilinin başka bir partiye geçmesi konusunda en ufak bir engel yoktur ve bu durum doğrudan doğruya milletvekillerinin kendi tercihidir."

"Gazze'deki soykırım insanlık için fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır"

"ABD'nin son günlerdeki pervasızlığı terörist İsrail'den ilham alır gibi. Gazze'deki soykırım ateşkese rağmen devam ediyor. 70 binden fazla insanın katledildiği, 250'den fazla gazetecinin şehit edildiği bir yerden bahsediyoruz. Maalesef dünya sessiz. Nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine Kurtulmuş, ilk andan itibaren insanlık cephesinin onurlu öncüleri olarak her platformda Gazze'deki saldırılara karşı çıkmaya özel bir gayret gösterdiklerini belirtti.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilgili bakanların, TBMM Başkanı olarak kendisinin, katıldıkları her uluslararası toplantıda, konu ne olursa olsun mutlaka meseleyi Gazze konusuna getirerek orada işlenen insanlık suçlarına dikkati çektiklerini, İsrail'in gerçekleştirdiği apaçık soykırıma bir insan ve insanlık cephesinin önemli bir üyesi olarak her platformda karşı çıktıklarını ifade etti.

"Gazze'deki soykırım sadece Filistin davası, sadece Filistin halkı için önemli değil. Gazze'deki soykırım aynı zamanda insanlık için fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır" diyen Kurtulmuş, Gazze soykırımının dünyada yeni bir dönemi başlattığına dikkati çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, uluslararası alanda kuralın esas olmadığı, sadece gücün ve güçlünün sözünün geçerli olduğu, arkasında siyasi ve askeri güç olanların dilediklerini dilediği gibi yaptığı bir dönemin kapısının sonuna kadar açıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gazze soykırımına sessiz kalanlar en büyük kötülüğü kendilerine yapmışlardır. Yarın bir güç tarafından kendileri de aynı şekilde muhatap olurlarsa artık sığınacakları, kuralların işletilmesini isteyecekleri bir uluslararası sistem kalmamıştır. Üzülerek ifade ediyoruz, başından beri on yıllardır söylediğimiz şey, artık ayan beyan ortada, Birleşmiş Milletler kağıt üzerinde bir yapıdan ibarettir. Dünyanın hiçbir uluslararası kurum ve kuruluşunun artık fiili olarak bir fonksiyonu kalmamıştır. Böyle bir dünya, artık uluslararası hukukun geçerli olduğu bir dünya değil, orman kanununun geçerli olduğu bir dünyadır. Gazze'deki bu soykırıma taraf olanlar, destekleyenler ya da soykırıma sessiz kalanların en büyük yanlışlığı, dünyada orman kanununun geçerli olduğu bir dönemin açılmasına vesile olmalarıdır. Bu kapı açıldıktan sonra artık bu kapıdan kimlerin nasıl gireceğini bilmiyoruz."

"Venezuela saldırısı, 'devletlerin egemenlikte eşitliği' prensibinin asla göz önünde bulundurulmadığını ortaya koydu"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'nin, orman kanunlarının geçerli olduğu döneme, hemen yeni yılın başıyla birlikte giriş yaptığını söyleyerek, ABD'nin, kendi egemenliği olan, bağımsız bir ülkenin devlet başkanını, hangi gerekçeyle olursa olsun, dünyanın gözü önünde naklen yayınlar yaparak, gece baskınıyla yatağından alarak yargılamaya başladığını belirtti.

Kurtulmuş, "Bu, tamamıyla uluslararası hukukun paramparça edilmesidir, ayaklar altına alınmasıdır. Bunun asla tasvip edilmesi mümkün değildir. Bu, orman kanunlarının işlerliğinin dünyanın büyük devletlerinden birisi tarafından ayan beyan gösterilmesidir. Fevkalade vahim bir durumdur. Bütün insanlığın yine ortak bir şekilde buna karşı durması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Yeni bir küresel sisteme ihtiyaç olduğunu, "insanların yaratılışta eşitliği, devletlerin de egemenlikte eşitliği" prensibinin bu küresel sistemin ana kaidesi olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son Venezuela saldırısı da, 'devletlerin egemenlikte eşitliği' prensibinin asla göz önünde bulundurulmadığını açıkça ortaya koydu. Kabul edilemez ve maalesef yeni bir döneme, yeni bir düzensizliğe doğru iş gidiyor. Sadece düzensizlik olsa, bundan sonraki dönem maalesef yeni bir kaos döneminin de eşiğidir. Üzülerek takip ediyoruz. Türkiye olarak bizim burada mutlaka doğru tarafta, haklı olan tarafta durmamız lazım. Bizim uluslararası meşruiyetten, devletlerin egemen eşitliğinden, halkların kendi özgür iradesiyle kendi siyasi geleceğini belirleme prensibinden ve insanların yaratılışta eşit olduğu prensibinden asla taviz vermeden dünyaya yeni şeyler söyleme döneminde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Hep bir motto olarak söylenen 'Dünya 5'ten büyüktür'ün ne kadar önemli bir siyasal feveran olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Beş ülkeden herhangi birisi kendisini ya da kendi koruduğu ülkeyi korursa, onun aleyhine bir karar almak mümkün değil. Böyle bir sistem yürümez. Bundan sonra ise en tehlikeli dönemine girmiştir. Artık kaosun normal düzen haline geldiği bir devre doğru geçiyoruz."

"Hem Suriye içi aktörler hem de Suriye dışı aktörlerin hepsi Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin farkında"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasını Suriye'nin güvenliği için de elzem gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her yerde, her bölgede, her şehirde, her mahallede silahlı adamların, örgütlerin olduğu bir ülke düşünülemez. Böyle bir ülke olmaz, kim isterse istesin olmaz. Böyle bir ülkeye de kimse müsaade etmez. Dolayısıyla mesele Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Arap'ın da Kürt'ün de Türkmen'in de bütün etnik yapıların, bütün mezhebi yapıların sözünün itibarı olduğu, güçlü bir Suriye devlet yapılanmasına ihtiyaç var. Biz bunun için her türlü telkini, her türlü tavsiyeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Suriye'deki düzensizliğin de Türkiye için önemli, hayati bir güvenlik sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada da hassasiyetlerimizin herkes farkındadır. Hem Suriye içi aktörler hem de Suriye dışı aktörlerin hepsi Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin farkındadır. Yani Türkiye, 'Suriye'de birlik beraberlik olsun' derken sadece bir temennide bulunmuyor, kendisi için yaşamsal bir sınırı ortaya koyuyor."

(Bitti)