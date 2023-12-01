TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, sektörün sorunlarını masaya yatırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nun düzenlediği toplantıda su ürünleri ve balıkçılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Komisyon Başkanı İsmail Emrah Karayel, sürdürülebilirlik ve doğa-sanayi ilişkileri konusunda detaylı bir rapor hazırlayacaklarını belirtti.

SU ürünleri ve balıkçılık sektöründe yaşanan sorunlar ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nun Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde düzenlediği Ziraat-Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi İstişare Toplantısı'nda sektörün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, paydaşların çoğunu dinlediklerini belirtip Avcılıkta da yetiştiricilikte de sürdürülebilir kıymetli. Doğa sanayi ile ilişkiler konusunda detaylı bir rapor hazırlayacağız dedi.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, su ürünleri ve balıkçılığın akademik ve sektörel durumunu sorunlarını ve taleplerini akademisyenlerden dinlemek amacıyla Ege Üniversitesi Rektörlük Yeni Senato Salonu'nda bir toplantı düzenledi. Toplantıya TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyesi milletvekilleri, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdulkerim Çalışkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Yücel ve EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu'nun yanı sıra devlet ve özel üniversitelerin su ürünleri fakültelerinin dekanları ile Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yapılacak istişareler sonucunda hazırlanacak raporun sektörün yaşadığı sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasını oluşturacağını söyleyerek uygulayıcılara yönelik sektörün sağlıklı gelişimine yol açacak tavsiyeleri içererek sürdürebilirlik açısından olumlu katkılar sağlayacağını ifade etti.

'SEKTÖRDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ'

Türkiye'nin her yerinden gelen su ürünleri fakültesi dekanlarının bulunduğu toplantıda konuşan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel de oluşturdukları komisyonda paydaşların çoğunu dinlediklerini belirtip Bu çalışma normal şartlarda daha uzun süredir gerçekleştiriliyor. Avcılık, yetiştiricilikle ilgili bakanlıklarla birlikte tüm paydaşları dinledik. Çözüm önerileri kıymetli. Sürdürülebilirlik çok önemli. Avcılıkta da yetiştiricilikte de sürdürülebilir kıymetli. Doğa sanayi ile ilişkiler konusunda detaylı bir rapor hazırlayacağız diye konuştu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu da 41 yıldır eğitim hayatında yer alan bir fakülte olarak bu yıl 38'inci mezunlarını verdiklerini söyleyip Su ürünleri mühendisliği yetkilendirmeleri konusunda bugüne kadar pozitif bir sonuç elde edemedik. En hayati konu yetki yasasıdır diye konuştu.