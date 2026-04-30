TBMM Akran Zorbalığının Araştırılması Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığında toplandı.

Toplantıda; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı müdürlük yetkilileri sunum yaptı. Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Süslü, "Bugün burada raporla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Ama içeriğe baktığımız zaman, bunu bütün samimiyetimle söyleyeceğim ki o kadar güzel başlıkları konu alıyoruz. Her şey çok güzel içerikte. Sevindiğim şeyler oldu doğru şeyler tespit etmişiz diye ama bir taraftan da çok üzüldüm. Keşke bu tespitler daha önce hayata geçseydi de biz bu acıları yaşamamış olsaydık. Her şeyin bir gerekçesi var elbette ki ama sonuç itibarıyla hayata veda eden oldu. Ailelerin bağrı yandı ve akabinde yaralanan, gözünü kaybeden çocuklarımız oldu. O yüzden bu raporu biz normal bir çalışma yapıp kenara koymaktan öte bunun geri dönüşü ne olacak? Sorunsuz bir dünyayı kimse hayal etmiyor ama çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. O yüzden bu akran zorbalığının akran nezaketine dönebileceği, çocukların arasında iletişimin sağlanabileceği, kurumların birbirleriyle iletişim halinde olduğu ve birbirlerini destekleyip bu anlamda çocuğun güvende, mutlu, başarılı bir alan oluşturabileceği, tüm bakanlıkların, tüm çalışma alanlarının ortak bir iş birliğiyle yol alabileceği bir raporu oluşturmaya çalıştık" dedi.

"Birçok eylem planı hazırlıyoruz ve aynı temel etrafında dolaşan eylem planlarımız da var"

Süslü, konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Aslıhan İlhan'a söz verdi. Şiddetin önlenmesini ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri üzerinden düşünmemek gerektiğinin altını çizen İlhan "Çünkü rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri aslında bir okul işi. Yani kurumun tamamını ilgilendiren, hatta velinin de dahil olduğu bir iş. Biz de o yüzden bütün öğretmenlerimizin bu konuda kapasitelerinin güçlendirilmesine, sınıf rehberliği anlamında, niteliklerinin artırılmasına yönelik önemin çok farkındayız Çünkü personel sayısını ne kadar artırırsak artıralım sadece okul rehberlik servisi üzerinden bunun yürümesinin mümkünatı olmayacak. Biz de böyle değerlendiriyoruz. O yüzden, kapsamlı bir şekilde çocuğa dokunarak bütün öğretmenlerimizi ve aileleri de işin içine dahil ederek bu planlamaları yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Personel durumuyla alakalı değerlendirmelerimiz de bu şekilde. Birçok eylem planı hazırlıyoruz ve aynı temel etrafında dolaşan eylem planlarımız var. Tabii ki eylem planları hazırlayıp takip edelim, bunlar çok kıymetli ama bunlarla ilgili aynı temel etrafında toplayabileceklerimizi bütüncül şekilde ele alabilmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Dijital nezaket kavramını da işin içerisine dahil edeceğiz"

İlhan'ın ardından internet ve sosyal medyanın akran zorbalığındaki rolüne ilişkin değerlendirmede bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanı Bilişim Uzmanı Şahin Bayzan, "Biz 2009'da yola çıkarken bizim motive eden; 'Biz 'güvenli internet' kavramını ülkede nasıl yerleştirebiliriz, bu kültürün oluşmasını nasıl sağlayabiliriz?" düşüncesi. Aslında bizim temel, ana misyonumuz buydu. Sanırım, bundan sonraki süreç içerisinde biz bunun içerisine akran nezaketini de dahil edeceğiz. Hatta ben bir kavram daha ekliyorum 'dijital nezaket' kavramını da işin içerisine dahil edeceğiz. Çünkü sadece gerçek hayatta bir nezaket söz konusu değil, internet ortamında da karşılaştığınız insanlara nazik davranmak zorundasınız, saygılı davranmak zorundasınız. Zorbalık yapmamalısınız, onların haklarına, özgürlüklerine saygı göstermelisiniz. Bu tür kavramların anaokulundan itibaren verilmesi gereken kavramlar olduğunu açıkçası düşünüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı