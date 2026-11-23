TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Canan Yüceer, Ak Parti'ye katıldıktan sonra hakkında yapılan iddialara ilişkin, "Siyasi bir karar aldık. Tabii ki hani son dönemde bu kararla ilgili çokça açıklamalar oldu, iddialar oldu, o oldu, bu oldu, gizli senaryolar oldu. Ama nihai olarak bu kararın alınmasında ne bir tehdit, ne bir korku, ne de kişisel bir ikbal yönlendirmesiyle bu kararı almış değiliz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa ettikten sonra geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Ak Parti'ye katıldı. Yüceer'e rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Bugün AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yüceer, Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül ile İl Başkanı Ali Gümüş ve yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Parti binasında düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, "Ailemize, hizmet ve eser siyasetimize katkı sunmak adına ailemize teşrif eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sizlerin huzurunda hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz. AK Parti 25 yıllık, çeyrek asırlık hizmet ve eser siyasetinde bugün çizgimiz Sayın Candan Yüceer ile buluşmuş oldu. İnşallah 373 mahallemizde, 11 ilçemizde, 4 ilçe belediye başkanımızla beraber inşallah sokak sokak, mahalle mahalle vatandaşlarımızın sorunlarına hep beraber eser siyaseti ile çözüm bulmaya devam edeceğiz. Muhakkak ki sayın büyükşehir belediye başkanımız ile yol yürüyen bir çok seçmenimiz vardı, onlarla empati kurmaya, onları anlamaya gayret edeceğiz. AK Parti'nin vakarına yakışan tüm nezaket ve zarafetimizle bir yandan milletvekillerimiz ve başkanlarımızla hizmet ve eser siyasetine devam edip, bir yandan da seçmenlerimizle gönül köprülerimizi kurmaya, inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'NE KORKU, NE DE KİŞİSEL İKBAL'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer de, "Bir karar aldık. Bu kararımız doğrultusunda da siyasi bir karar aldık. Tabii ki hani son dönemde bu kararla ilgili çokça açıklamalar oldu, işte iddialar oldu, o oldu, bu oldu, gizli senaryolar oldu. Ama nihai olarak bu kararın alınmasında ne bir tehdit, ne bir korku, ne de kişisel bir ikbal yönlendirmesiyle bu kararı almış değiliz. Bu kararı almamızdaki en büyük motivasyonumuz bir büyükşehir belediye başkanı olarak bugünden sonra Tekirdağ, çünkü elbette bugüne kadar birlikte çalışma arkadaşlarımız, bize emek veren, destek olan herkese ben teşekkür ediyorum. Elbette tabii ki siyasi kararlar tartışılır, eleştirilebilir, bunları da anlıyorum. Ama hani kimsenin niyet okuyarak ya da işte bizim aldığımız kararı, bizim irademizi kendine göre yorumlayarak da açıklamalarını çok doğru bulmuyorum. Bu noktada en büyük motivasyonumuz ve hedefimiz, biraz önce başkanımın da ifade ettiği gibi, Tekirdağ'ımıza daha fazla hizmet getirebilmek" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'nin iddialarının sorulması üzerine Candan Yüceer, "Öncelikle sondan başlayalım, burada bir gerçeklik var mevzuat. Sonuçta herhangi bir belediye başkanının yerine, herhangi bir belediye başkanı olamıyor. Yani bu bir gerçeklik, aslında bu bile bu söylemin ne kadar boş bir söylem olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hani böyle bir söylem doğru bir söylem olma şansını yitiriyor" dedi.

'HAKKIMDA YÜRÜTÜLEN HERHANGİ BİR SORUŞTURMA YOK'

Büyükşehir Belediyesinin bilgisayarlarına el konulduğuna dair iddiaların sorulması üzerine Yüceer, "'Bu tarzda iddialar da çok fazla var ama benimle ilgili bir herhangi yürüyen ne bir soruşturma, ne bir başka bir şey. Bakın 2,5 yıldır görev yapıyoruz, bizim belediyemiz hem mali disiplin açısından, bakın Türkiye ortalamasında açık ihale oranı yüzde 70 iken bizde yüzde 99 açık ihale oranımız. Doğrudan temin oranımız ilk geldiğimiz günden bu güne her gün düşmekte şu an, yüzde 2,5'lere düşmüş durumda. Göreve geldiğimiz yüzde 6'lardaydı. Bizim niyetimiz şu; hem mali disiplini daha iyi yönetebilmek, hem daha şeffaf, hem daha adaletli denetlenebilir bir belediye olma noktasında elimizden geldiğince bu çaba içindeyiz. Onun dışında Sayıştay denetimlerimiz oluyor, ya da bir yanlış olduğunda, bir eksiklik gördüğümüzde göreve geldiğim günden beri teftişse hemen teftiş, savcılıksa hemen savcılık. Bu noktada hiçbir eksik bırakmayan bir Büyükşehir Belediyesiyiz. Çok çok iyi noktada bir belediyeyiz bununla da gurur duyuyorum" dedi.

Yüceer, daha sonra AK Parti'li belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı