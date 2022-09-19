Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin teşrifleri ile 16-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen "Taşkın Yönetimi Çalıştayı" tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin teşrifleri ile 16-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen "Taşkın Yönetimi Çalıştayı" tamamlandı.

BM verilerine göre son 20 yılda su kaynaklı zararların, afetlerin ve maddi, manevi kayıpların arttığı görülüyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin teşrifleri ile 16-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen "Taşkın Yönetimi Çalıştayı" tamamlandı.

Çalıştayın son gününde Taşkın Mevzuatı, Taşkın Yönetimi Çalışma Grubunun, Şehirleşme ve arazi kullanımı grubunun, afet yönetimi çalışma grubunun iklim değişikliğinin taşkınlar üzerindeki etkisi çalışma gurubunun çıktılarının masaya yatırıldı.

Çalıştayın kapanışında bir konuşma yapan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca," 3 gündür taşkın yönetimi konusunda ilk çalıştayı yaptık. Çok emek verildi, güzel fikirler ortaya çıktı. Kurumlar Arası farklılıklar, görüş farklılıkları ortaya kondu. Ortaya çıkan Bu görüşlerin acilen uygulamaya konması gerekiyor. Taşkın kanununu acilen ortaya koymalı, kurumsal revizyonu ortaya koymalıyız. Afete karşı direnci ortaya koymalıyız. Taşkına sebep olan olayın aslında rahmet olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Çalıştaya katılan, katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA