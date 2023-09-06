Tarsus Belediye Başkanı Projelere Ret Oyu Verenlere Tepki Gösterdi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bazı projelere ret oyu veren belediye meclis üyelerine tepki göstererek, "Sabahlara kadar halkımız için mesai harcıyoruz. Ne olursa olsun Tarsus'a, halkımıza, insanlığa fayda sağlayacak hiçbir adımdan geri dönmeyeceğim" dedi.

Tarsus Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri ve komisyondan gelen evrakların konuşulduğu toplantıda, maddeler oy birliği ve çokluğu ile kabul edilirken dört hizmet odaklı evrak ise belediye meclis üyelerince reddedildi. Oy çokluğuyla reddedilen evrak ile ilgili konuşan Başkan Bozdoğan, "14. Yüzyılda İbni Haldun'un çok güzel bir sözü var. 'Hak yalnızca adaletle korunur.' Bende istemem kendi belediyeme dava açmak. Ama Tarsus'un menfaati varsa ve eğer, meclis üyelerimiz bütçe görünmesine rağmen bunu bile bile evet deyip sonra hayır dediyse davayı açmak zorunda kalırım. İsterim ki 9 ay geciktik, daha fazla gecikmeden bu evrakı işleme koyalım. Neticede bir mahkeme kararı. Böyle bir mahkeme kararına da yorum yapmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

"Önceden kabul edilen evrak, şimdi reddediliyor, neden?"

Mülkiyeti belediyeye ait Hürriyet Mahallesi'nde bulunan taşınmaza, onaylı imar planına ve projesine uygun olarak kat irtifakı kurulan, bağımsız bölüm niteliği, blok/kat/giriş/bağımsız bölümleri bulunan, 278 mesken ve 8 adet işyerinden oluşan toplam 286 taşınmazın satışı, meclisin İmar, İnsan Hakları ve Hukuk Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonlarında oy çokluğuyla reddedilmişti. Bu kapsamda meclise yeniden iade edilen evrak oy çokluğuyla yine reddedildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bozdoğan, "Burası benden önceki dönem belediye başkanının meclisten geçirdiği bir evrak. Bunla ilgili projesi de Adana'da bir mimara verilmiş, 140 bin lira da fiyatını tespit etmiş, meclisten geçirmiş. Biz de dedik ki bu haliyle zaten yaparız ama orda 155 metrelik Devlet Demir Yollarına ait yer var, burayı bize verin yapacağımız yer 24 daire fazla olsun dedik. 2020'de de mecliste geçti bu. 24 daire fazlalık belediye açısından, halk için çok önemli. Belediyemiz tarafından yapılacak. Bizim için bu projeler çok önemli. Ancak merak ediyorum daha önce meclisten geçen bu evrak neden şimdi reddediliyor. Bunlar çok ilginç gerçekten, insan şaşıp kalıyor" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediye Meclisi, alınan bir kararla Bolivya'nın Tarija şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ve işbirliği yapılması maddesini de reddetti. Kardeş şehir ilişkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki verildiğini açıklayan Başkan Bozdoğan, kültür, ekonomi, eğitim, turizm ve daha birçok alanda uluslararası işbirliği fırsatlarının, şehirler arasında kültürel ve sosyal değişimleri teşvik ederken, ekonomik ve ticaret alanlarında da işbirliği imkanları oluşturduğunu söyledi. Bu açıklamalara rağmen Bolivya'nın Tarija şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması meclis üyelerince reddedildi.

Kardeş şehre hibe edilmek istenilen araç önerisi de reddedildi

Tarsus Belediyesi ile kardeş belediye olan Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Özerk Yeri Valkaneş Belediyesinin, öğrencilerin taşınması için bir araca ihtiyaçları olduğunu, bu ihtiyaçları doğrultusunda Tarsus Belediyesnden bir araç talep ettiklerine dair gönderdikleri yazı üzerine meclise taşınan konu çerçevesinde belediyeye ait 2016 model bir aracın hibe edilmesi önerisi de meclis üyelerince reddedildi. Bahsi geçen bölgenin çok fakir olduğunu ve kardeş şehir ilişkilerinde bu gibi işlemlerin yapılmasının mühim olduğunu kaydeden Bozdoğan, "Geçmişte ne gıcır gıcır araçlar gitti hatırlayın isterseniz. Langen Belediyesi Bolatlı'ya okul açtı. 2016 model bir arabadan bahsediyoruz. Yoksul olan Türkler bunlar, kanımız bunlar. Onlar Türk, Türkçe konuşuyor. Gerçekten yoksullar. Bizim iyilik yapmamız, destek olmamız lazım. Bbiz koca Tarsus Belediyesiyiz. Ben söz veriyorum buradan olumsuz bir karar çıkarsa, o arabayı her türlü imkanı zorlayıp göndereceğim. Bu benim sözüm olsun. Garibana destek olmak, iyilik yapmak lazım. Bu insanlara bu aracı alacağım, bu da benim sözüm olsun" diye konuştu. - MERSİN