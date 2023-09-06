Tarsus Belediye Başkanı: İddialar özel bir işletmenin deposunda gerçekleşti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, deprem yardımı malzemelerinin belediyede güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini belirterek, insani yardım malzemelerinin satıldığı yönündeki iddiaların, özel bir işletmenin deposunda vuku bulduğunu söyledi.

Tarsus Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara yanıt veren Bozdoğan, ortaya atılan iddiaların Tarsus Belediyesi ile hiçbir alakası olmadığını belirterek, "İnsani yardım taşıyan araçlardan Ulaş Köyüne indirilen, özel ve Tarsus Belediyesine ait olmayan depoya giden tır, belediye eliyle, ücreti ödenerek, evrakı yapılarak, yani kamu ödeneği kullanılarak sevk edilmemiştir" dedi. Bozdoğan, "Geçtiğimiz cuma günü, insani yardım tırlarının depolara sevkiyatı sonrasında oluşan ihmaller sonucu güvenlik güçleri ve valilik, gerekli soruşturmaları başlatmış olup, Tarsus Belediyesi ile hiçbir alakası olmayan, deposunu insani yardım malzemelerine açan bir vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan bir süreci, kurumsal olarak hukuken takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

" Tarsus Belediyesi ile alakası yok"

İddia edilen organizasyonun içerisinde Tarsus Belediyesinin olmadığını vurgulayan Bozdoğan, şöyle devam etti; "Yürüttüğümüz soruşturma çerçevesinde edindiğimiz bilgilere göre, depoda bulunan malzemelerden tek bir tanesinin bile satış işlemi gerçekleşmemiştir. Bu malzemelerin satışına cüret eden kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Aynı olayda açılan soruşturma gereğince Tarsus Belediyesi 'şikayetçi' konumundadır. Tutuklanan, gözaltına alınan tek bir Tarsus Belediyesi çalışanı yoktur. Dolayısıyla, malzemelerin satışa sunulduğu iddia edilen organizasyonun içerisinde Tarsus Belediyesi yoktur, olmayacaktır. 3-5 siyasi sosyal medya şovmeninin gayretleri de Tarsus Belediyesine çamur bulaştırmaya yetmeyecektir."

"Olay özel bir işletme deposunda vuku bulmuştur"

Gerçekleşen suçlamanın özel bir işletme deposunda meydana geldiğinin altını çizen Başkan Bozdoğan, " Tarsus Belediyesi depolarına indirilen yardım malzemeleri ise Tarsus Belediyesinde güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir. Zaten, bahsi geçen olay Tarsus Belediyesi çatısı altında ya da dış birimlerinde değil özel bir işletme deposunda vuku bulmuştur. Tarsus Belediyesine gönderilen bu malzemelerin liman çıkış envanterleri bulunmamaktadır. Envanteri bulunmayan malzemelerin satışını önlemek gibi, sayımını yapmak ve muhafaza etmek de asli görevimizdir" diye konuştu.

Ayrıca sosyal medya üzerinden gündeme getirilen Göçük Mahallesi'nde düzenlenen İncir Festivali ile ilgili iddialara da yanıt veren Bozdoğan, şu ifadeleri kullandı; "Sosyal medyada gündeme getirilen bir başka konu da Göçük Köyü İncir Festivalinde insani yardım malzemelerinin 'Haluk Bozdoğan' ismiyle dağıtıldığı bilgisidir. 6. Göçük Köyü İncir Festivali organizasyonu dahil, hemen tüm organizasyonlarda çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize belediyemiz adına çeşitli hediyeler dağıtılmaktadır. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı festivalde 100 adet kit dağıtılmıştır. Haluk Bozdoğan, Tarsus'un seçilmiş belediye başkanıdır. Bir şey Haluk Bozdoğan ismiyle dağıtılıyorsa, zaten kurum kimliği ve kurumsal logosuyla dağıtılıyor demektir. Eğer ki Haluk Bozdoğan ismi ve siyasi parti logosuyla dağıtılıyorsa, meclis sonunda istifamı vermeye hazırım. Bu kurum çatısı altında ve siyaseti karıştırmadan, siyasi parti logosu kullanmadan nasıl ki bedava ekmek dağıttıysam, nasıl ki ekmek kuyruklarında pirinç, baklagil, limon, portakal dağıttıysam, nasıl ki Tarsus'un göbeğinde, Yarenlik Alanında marul dağıttıysam, halkımın yararına olan her şeyi paylaşmaya, yardım etmeye, dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğim." - MERSİN