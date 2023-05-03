Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ortak Hisseli Taşınmaz Davasını Kazandı

Daha önce birçok kez Tarsus Belediye Meclisi'ne getirilen ve meclis üyelerince reddedilen ortak hisseli taşınmazın kat karşılığı inşaat sözleşmesini içeren evrak, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından yargıya taşındı. Davayı kazanan Başkan Bozdoğan, "Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bizler, Tarsus halkının, esnafının, gençlerinin, kadınlarının sesi olmak için 4 yıldır bu koltukta oturuyoruz. Onların talepleri ve düşüncelerini kendi siyasi düşüncelerimizden ve yaşam felsefemizden üste koymak ve bu talepleri hayata geçirmek için olanca gücümüzle çalışmak zorundayız" dedi.

Geçen aylarda Tarsus Belediyesi'nin 2023 yılı mali bütçesinin denkleştirilmesi amacıyla meclise; Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve imar uygulama planı ile Tarsus Belediyesi'ne geçen alanda bulunan taşınmazın hissedarı Mevsim Mağazacılık Bilgisayar Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 'Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi' yapılması konusunu içeren teklif getirilmişti.

Başkan Bozdoğan kamu hizmetinin aksatılmasına neden olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı. Yargı sürecinin ardından gerekçeler değerlendirilerek yürütme durduruldu. Yürütmenin durdurulması nedeniyle, Atatürk Mahallesi'nde bulunan taşınmazdaki Tarsus Belediyesi'ne ait hisse için taşınmazın hissedarı olan Mevsim Mağazacılık Bilgisayar Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 'Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi' yapılması konusunda belediye encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Bozdoğan, hukuki süreci değerlendirerek şunları kaydetti:

"TARSUS'UN HAYALLERİNİN YIKILMASINA GÖZ YUMMAK YERİNE HUKUKEN GEREKLİ BAŞVURULARIMIZI TAMAMLADIK"

"Şunu açık yüreklilikle söylüyorum, ret gerekçeleri ne olursa olsun, meclis üyelerim dilekçe de verse meclisin kararlarına saygı duyarak, ancak katılmayarak, konuyu kendi bünyemizde değerlendirmeye ve olayın hukuki boyutlarına çalışmaya başladık. Bir tarafta Tarsus halkı bir tarafta Tarsus Belediyesi'ne aynı halk tarafından seçilmiş Tarsus Belediye Meclisi. Bizler, Tarsus Belediyesi idaresi olarak bu duruma kayıtsız kalmak, üstünü örtmek ve Tarsus'un hayallerinin yıkılmasına göz yummak yerine konuyu mahkemeye taşımayı öngörerek, hukuken gerekli başvurularımızı tamamladık.

"DOĞRU YOLU BULMAYA ÇALIŞTIK VE KAZANDIK"

Bu sürede de boş durmadık. Yeniden hesabımızı kitabımızı yaptık. Acaba biz mi yanlış yapıyoruz, bizim aldığımız karar mı yanlış diyerek kendimize özeleştirilerde bulunarak, doğru yolu bulmaya çalıştık. ve tüm bu uğraşlarımız sonuç vererek, idare mahkemesinden bir yanıt geldi. Yanlış yapmadığımızı, yanlış hesabın Bağdat'tan döneceğini bildiriyorduk. Sadece kaybedilen biraz zaman oldu.Bizler, Tarsus halkının, esnafının, gençlerinin, kadınlarının sesi olmak için 4 yıldır bu koltukta oturuyoruz. Onların talepleri ve düşüncelerini kendi siyasi düşüncelerimizden ve yaşam felsefemizden üste koymak ve bu talepleri hayata geçirmek için olanca gücümüzle çalışmak zorundayız."