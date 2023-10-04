Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: 2024 yılı bütçemiz 3 milyar 96 milyon TL

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus için hizmet etmeye devam edeceklerini ve 2024 yılı bütçelerinin 3 milyar 96 milyon TL olduğunu belirtti.

Mersin Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, her daim Tarsus için hizmet etmeye devam edeceğinin belirterek, "Vizyon projelerimizin sürmesi ve bu kente her geçen gün bir yeni proje daha ekleyebilmemiz, katabilmemiz için 2024 yılı bütçemizin ulaştığı rakam 3 milyar 96 milyon TL. Bugün Mersin'de, Tarsus Belediyesinin 2024 yılı bütçesine yaklaşan bir ilçe yok" dedi.

Tarsus Belediyesi Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Müdürlüklerden ve komisyondan gelen evraklar görüşüldü. Toplantıda konuşan Başkan Bozdoğan, "Vizyon geleceğe dair planlarımızı, hedeflerimizi, amaçlarımızı kapsayan yol haritamızı belirlememiz, ilan etmemiz anlamı içeriyor. 2024 yılı vizyonumuz, yani projelerimizin ve bu kent için yapacaklarımızın neler olduğu ve olacağıyla ilgili ekonomik planlarımızın hayata geçmesiyle alakalı elbette. Bugün, bu koltuğu devraldığımda Tarsus Belediyesinin vizyoner yüzü, büyük soru işaretlerine ve büyük imaj problemlerine yol açacak cinsten, bu kente katma değer sağlamasından çok "başka şeyler üzerine" temellenmiş, tabiri caizse kendi halindeydi" diye konuştu.

Her zaman vizyoner çalışmaları sürdüreceklerini belirten Bozdoğan, "Vizyon, otel inşaatı değildir. Eğer otel inşa etmekle yükümlü müteahhit değilseniz. Köyleri kentleştirme çabası değildir. Kentinizde görünür hiçbir hizmetiniz yokken mükemmellik ödülü alıp gelme çabalarınız değildir. Vizyon, projedir, yatırımdır. Kent için sağlayacağınız katma değerdir. Tarsus'u yönetmek için görev aldığımız günden itibaren, idarecilik süremiz boyunca vizyoner olmaya, kent kimliğini oluşturma ve kentli olma bilincini yüksek tutma adına faaliyetler sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Tarsus'a her alanda hizmeti götürüldüğünü kaydeden Bozdoğan "Tarsus'a çivi mi çaktınız mantığı, artık bir hırdavat meselesinden ibarettir. Bunca yapılan karşısında dile getirilen Tarsus'a çivi mi çaktınız eleştirisi sığ bir eleştiridir. Tarsus'u çiviyle, çekiçle, çimentoyla tarif eden müteahhit zihniyetiyle bir olup, ortaklık yapıp, bina inşa etmeye değil, genç ve pırıl pırıl nesiller inşa etmeye, onların geleceklerini tesis etmeye gayret gösteriyoruz. Tarsus'a çivi de çaktık, dağlarında çiçeklerin açmasına vesile de olduk. Kütüphaneden markete, manavdan kasaba, parktan tiyatroya, hastaneden meydana, pazar yerine kadar bu kente katma değer sağlayacak ne varsa, gece gündüz gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütçeye ve her daim Tarsus için hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizen Bozdoğan, "Vizyon projelerimizin sürmesi ve bu kente her geçen gün bir yeni proje daha ekleyebilmemiz, katabilmemiz için 2024 yılı bütçemizin ulaştığı rakam 3 milyar 96 milyon TL. Bugün Mersin'de, Tarsus Belediyesinin 2024 yılı bütçesine yaklaşan bir ilçe yok. Belediyemizin süren ve henüz başlamamış projeleri için 2024 yılında öngördüğümüz bu rakam, Tarsus'u diğerlerinden ayırmaya yetecek, Tarsuslu'nun çağdaş kentlerin aldığı hizmetlere erişmesi kolaylaşacaktır. Vizyoner bakış açımız, 2024 yılını planlamada belirlediğimiz bütçemiz üzerinden hayata geçirmeye çalışıp, Tarsus için hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. - MERSİN