Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Erzincan Basın Çalıştayı 2026"da konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Buradaki gerçeklikleri, gelişmeleri, ilerlemeleri anlatacak basın mensupları önemli bir görev icra etmiş olacaklar." dedi.

Yumaklı, Valilik ve Erzincan Gazeteciler Cemiyetince Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Erzincan Basın Çalıştayı 2026"da yaptığı konuşmada, çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

Bir olayın meydana gelmesinden ziyade bunun vatandaşla nasıl buluşturulacağının önemli olduğunu ifade eden Yumaklı, yerel ya da ulusal ayrımı yapmadan basın mensuplarının son derece önemli bir görev ifa ettiğini dile getirdi.

Yumaklı, dünyada çok büyük bir değişimin yaşandığına dikkati çekerek "Özellikle dünyada çok bir değişimin hepimizin de buna şahit olduğu bir dönemde doğru habere ulaşmak, dezenformasyona uğramamış bir şekilde bütün gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla vatandaşların önüne getirip onların muhakemesine sunmak önemli bir görev." diye konuştu.

Dünyanın dört bir tarafında bu amaç uğruna çalışan meslek mensuplarının bulunduğunu belirten Yumaklı, özellikle Gazze başta olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalardaki zulmü, kötülüğü, katliamı ve soykırımı dünya kamuoyuna duyurmak için hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

Bölgesel olarak bu tür çalıştayların düzenlenerek hem ülke gündeminin hem de sektörün kendi gündeminin konuşulabilmesinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Yumaklı, basın mensuplarının özellikle "Terörsüz Türkiye" sürecinde de önemli bir görev üstleneceğini söyledi.

Yumaklı, Türkiye'nin 40 yıl süren bir prangadan kurtulmasının çok dikkatli bir şekilde olması ve herhangi bir şekilde yanlış anlamalara meydan vermeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek "Terörsüz Türkiye sürecinin de vatandaşlarımıza anlatılmasında, ulusaldan yerele, hatta dünya çapında bu görevi icra eden bütün meslektaşların, basın mensuplarının olduğu gibi Terörsüz Türkiye anlamında da buradaki gerçeklikleri, gelişmeleri, ilerlemeleri anlatacak basın mensupları önemli bir görev icra etmiş olacaklar." diye konuştu.

Yerelde görev yapan basın mensuplarının birtakım zorluklarının bulunduğunu ifade eden Yumaklı, Bakanlığın sorumluluk alanındaki konularla ilgili yürüttükleri çalışmalardan da bahsetti.

Tarım ve Orman TV'nin IPTV üzerinden yayın yaptığını belirten Yumaklı, bu televizyon aracılığıyla Türkiye'nin tarım, orman ve su alanındaki bütün dinamiklerini vatandaşlarla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Yumaklı, yerelde yayın yapan basın kuruluşlarının Bakanlık tarafından oluşturulan içerikleri kendi bölgelerindeki yayınlarında kullanabilmelerini sağlamaya gayret ettiklerini belirterek, "Bu manada da yerelde yayın yapan basın kuruluşlarının bizlerin oluşturmuş olduğu içerikleri kendi bulundukları bölgelerde lokal olarak da yaptıkları yayınlara ya da ifade ettikleri, icra ettikleri artık yazılı olabilir, dijital olabilir, hangi mecrada bunları aktarıyorlarsa onların da bunlara çok herhangi bir şekilde bedel ödemeden bu içerikleri kullanmalarını sağlamaya gayret ediyoruz." dedi.

Bunun Doğu Anadolu yerel basınının dikkatine de sunulmasını isteyen Yumaklı, çalıştayın yerel ve ulusal basın ile ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünyanın çok ciddi bir değişim geçirdiği bugünlerde özellikle Terörsüz Türkiye konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı'nın ortaya koymuş olduğu iradeyle çok önemli bir aşama kaydetmiş, Terörsüz Türkiye konusunda her bir basın mensubumuzun çok farklı bir görev üstlenmiş olduğunu da buradan tekrar ifade ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çalıştayın hayırlı, uğurlu, sonuçları itibariyle bereketli olmasını diliyorum."

Kaynak: AA