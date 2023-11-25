Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bir tarafta lider, diğer tarafta pazarlık ustaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da yaptığı konuşmada, liderlik ve pazarlık ustaları arasındaki farkı vurguladı. Yumaklı, yerel seçimlere işaret ederek, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu ve hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bir tarafta memleketi için her şeyini vermiş olan bir lider ve onun kadrosu, onun teşkilatı, diğer tarafta koltuk elde etme adına o ülkeye dair ne varsa gözünü bile kırpmadan veren, vermeyi taahhüt eden pazarlıkların ustaları." dedi.

Yumaklı, Kastamonu Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir Kastamonulu olarak memleketinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Zor zamanlardan geçildiğini dile getiren Yumaklı, "Çok değil 2016 yılında bu ülkenin kaç parçaya bölüneceğini bilmediğimiz bir uçurumun kenarından döndüğüne şehadet ettik. Hatta hep birlikte onu engellemek adına hayatımızı ortaya koyduk. Başta AK Parti kadroları, bu davaya gönül verenler olmak üzere bu memleketin asıl evlatları 'yapamazsınız' dedi. Sonrasında bu ülkenin başına deprem gibi inanılmaz bir olay geldi. Başka ülkelerde sadece bir iki şehrinde olmuş olsa o ülke yıkılırdı ama biz dimdik ayağa kalktık ve yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan protokolü hatırlatan Yumaklı, "Bütün bunlar varken, elinizdeki bu güzelim ülkeye sahip çıkmak varken bir de mayısta çok enteresan bir seçim yaşadık. Süreci biliyorsunuz. ve dün itibariyle aralarında yapmış oldukları pazarlıklar ortalıklara saçıldı. Bir tarafta memleketi için her şeyini vermiş olan bir lider ve onun kadrosu, onun teşkilatı, diğer tarafta koltuk elde etme adına o ülkeye dair ne varsa gözünü bile kırpmadan veren, vermeyi taahhüt eden pazarlıkların ustaları. Bu memleket, bu memleketin insanı, onların bu oyununu gördü ve itibar etmedi." ifadelerini kullandı.

"Bugünkü düştükleri durumdan çok daha kötü durumlara düşecekler"

Yaklaşan yerel seçimlere işaret eden Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde yerel seçim var. 28 Mayıs'ta nasıl bütün dünyaya haykırdıysak, 'Bu ülkeyi, vatanını, milletini sevenin yanında oluruz biz' diye. Aynı şekilde yerel seçimlerde son bir virajımız var bunu da inşallah sizlerden istiyoruz arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, bu son vuruşu yapmamızı biz bekliyoruz, istiyoruz. Çünkü artık ondan sonra bizler biliyoruz ki bir daha kendilerine gelemeyecekler. Bugünkü düştükleri durumdan çok daha kötü durumlara düşecekler. Çünkü niyetleri hayır olmadığı için akıbetleri de hayır olmayacak. Biz demokrasiyi onlar gibi sadece dil ile söyleyen değil aynı zamanda yaşayan da bir partiyiz. Bu kutlu davaya hangi seviyede olursa olsun hizmet etmek için gayret sarf eden, bununla ilgili irade koyan o çok tatlı yarışın içerisine giren bütün kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Yolları açık olsun."

AK Parti iktidarları döneminde önemli yatırımlar yapılarak, Türkiye'nin çok daha ileriye taşındığını vurgulayan Yumaklı, "AK Parti'nin başarısı milletin partisi olmasından geçiyor. Dolayısıyla milli iradenin önündeki vesayeti kaldırıp bir demokrasi dersi vererek, bir demokrasi mücadelesi vererek alnının akıyla çıkması sayesinde 21 yıl boyunca milletimizin neye hasreti varsa, neye özlemi varsa hamdolsun bunlar gerçekleştirildi, gerçekleştirilmeye de devam edecek inşallah." diye konuştu.

Millete daha iyi hizmet etmenin arayışı içinde olduklarını anlatan Yumaklı, "Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın ' Türkiye Yüzyılı' diye tarif ettiği bütün ideallerimizi topladığımız o değer bütününde, inşallah bu sefer de sizlerle birlikte bir nefer olarak çalışacağız. Ben de bu memleketin bir evladı olarak ve Cumhurbaşkanımızın yoldaşı olan bir bakanı olarak elbette bu kutlu yolda bir nefer olarak devam etmekten mutluluk ve gurur duyuyorum." dedi.

Önlerinde yeni bir dönemin olduğunu söyleyen Yumaklı, Türkiye'yi huzur, istikrar ve güven içinde geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirtti.

"Bugün artık Türkiye her şeyiyle yoksul ve mazlum halkların umudu haline geldi"

Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığını ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bugün artık Türkiye her şeyiyle yoksul ve mazlum halkların umudu haline geldi. Gözlerimizin önünde bir katliam var. 13 binin üzerinde insan öldürüldü. Bunlardan yaklaşık 5 bine yakını çocuk. Bir çocuğun bir savaş tarafı olmasını nasıl izah edersiniz? Kendisini savunamayan bir çocuğun üzerine bomba atmayı nasıl anlatabilirsiniz? Ben size söyleyeyim. Eğer ki bizde zerre kadar bir gevşeme olsun, eğer bizde bugünkü birliğimiz, beraberliğimizde en ufak bir çatlak olsun bizi o halden beş beter etmek için bekleyen birilerinin, bekleyen ülkelerin olduğunu asla unutmayalım."