Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor

Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşiğe geçti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK terör örgütünün önümüzdeki hafta içinde silah bırakmayla ilgili adım atacağını açıkladı. Doğan, "Irak Kürt bölgesinde olması beklenen bir tarihi adım. Öcalan'dan birkaç gün içinde konuya dair açıklama gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim günü TBMM'de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik eşiğe geçildi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat günü yaptığı çağrının ardından mayıs ayında fesih ve silah bırakma kararı alan PKK'nın silah bırakmaya başlayacağı tarih kesinleşti.

"PKK, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SİLAH BIRAKMAYA İLİŞKİN ADIMI ATACAK"

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Doğan, terör örgütünün önümüzdeki hafta silah bırakmaya ilişkin adım atacağını belirterek, "Öcalan'dan birkaç gün içinde konuya dair açıklama gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SİLAHLAR IRAK'TA BIRAKILACAK"

Doğan, "Bizimle paylaşılan bilgilere göre mekânsal olarak da çok soru geliyor. Irak Kürt bölgesinde olması beklenen bir tarihi adım. Bu adım da kongre kararlarına uygun bir şekilde yapılacak." dedi.

"ARTIK YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLİYOR"

Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz. Bu yeni aşamanın çeşitli ayaklarından bahsedebiliriz. Bu açıklamanın bir ayağı tabii ki Meclis'te kurulması beklenen komisyon. Bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler talepler arasındaki konsensüs arayışı.

"TOPLUMDA HEM BEKLENTİ HEM DE TALEP VAR"

Bu aşama önemli bir aşama. DEM Parti olarak başından beri bunun için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda hem beklenti var hem talep var hem istek var hem de destek var. Bunu da görüyoruz."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

40 küsür yıl savaş sonra silahı bırak ! 50 yıllık savaşın amacı mı gerçekleşti. Kimse bedavaya silah falan bırakmaz !

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Haber YorumlarıAras Aras:

PKK TERÖR DUR, TERORÎST KALACAK

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Haber Yorumlarıer ak:

yeni 9 askerimize saldiri duzenlediler

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Haber YorumlarıSefs:

AKDEM NEDEN 23 YİLDAN BUGUNE KADAR TERÖRU BİTİRMEDİ, O KADAR SEHİT GAZİ VEEİLDİ,SİMDİMİ BİTİRMEYE ÇALIŞILIYOR, MAALESEF BURDA KOLTUK SEVDALİLİGİ VAR,AMA BUNU TROLLERE VE AKKURTLARA ANLATAMAZSIN...

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Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

yalanınıza vuruyum hendek operasyonlarında sonuna kadar barış diyenlerin sonradan sonuna kadar savaş deyip 780 tane şehit verdi bu ülke köprüyü gecene kadar sonrası malum biz bu filmi daha önce de izledik

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