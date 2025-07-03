Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim günü TBMM'de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik eşiğe geçildi. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat günü yaptığı çağrının ardından mayıs ayında fesih ve silah bırakma kararı alan PKK'nın silah bırakmaya başlayacağı tarih kesinleşti.

"PKK, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SİLAH BIRAKMAYA İLİŞKİN ADIMI ATACAK"

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Doğan, terör örgütünün önümüzdeki hafta silah bırakmaya ilişkin adım atacağını belirterek, "Öcalan'dan birkaç gün içinde konuya dair açıklama gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"SİLAHLAR IRAK'TA BIRAKILACAK"

Doğan, "Bizimle paylaşılan bilgilere göre mekânsal olarak da çok soru geliyor. Irak Kürt bölgesinde olması beklenen bir tarihi adım. Bu adım da kongre kararlarına uygun bir şekilde yapılacak." dedi.

"ARTIK YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLİYOR"

Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Artık yeni bir aşamaya geçmek üzere olduğumuzdan söz edebiliriz. Bu yeni aşamanın çeşitli ayaklarından bahsedebiliriz. Bu açıklamanın bir ayağı tabii ki Meclis'te kurulması beklenen komisyon. Bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler talepler arasındaki konsensüs arayışı.

"TOPLUMDA HEM BEKLENTİ HEM DE TALEP VAR"

Bu aşama önemli bir aşama. DEM Parti olarak başından beri bunun için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda hem beklenti var hem talep var hem istek var hem de destek var. Bunu da görüyoruz."