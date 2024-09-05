Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Sizden 73 kere randevu istedim vermediniz. Suçum ne?

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine yönelik açıklamalarından sonra CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir videolu paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özcan paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullanan Özcan, "Bana yeni rota oluşturup Ankara'ya kadar tekrar yürütmeyin lütfen. Verin şu randevuyu kurtulun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan defalarca randevu istemesine rağmen karşılık bulamayan Özcan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"73 KERE RANDEVU İSTEDİM VERMEDİNİZ"

Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrımdır! Sayın @RTErdogan, sizden 73 defa randevu istedim vermediniz. Bu süre içinde katil, darbeci, zalim dediğiniz herkes ile görüştünüz, benimle yine görüşmediniz. Sizinle görüşmek için illa, darbeci mi olmam lazım? FETÖ ile iltisaklı mı olmam lazım? Ya da PKK ve yandaşlarına yardakçılık mı yapmam lazım? Nedir benim suçum, Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi olmak mı? Bana yeni rota oluşturup Ankara'ya kadar tekrar yürütmeyin lütfen. Verin şu randevuyu kurtulun.

BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜMÜŞTÜ

Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra Bolu'dan Ankara'ya "Adalet ve Değişim" sloganı ile bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Özcan, yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde tamamlamıştı.