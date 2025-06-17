Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla 149 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Özdağ'ın tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE OLAN ÖZDAĞ'IN İLK SÖZLERİ

Cezaevi çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, "Türk halkı vicdanında bu kararı onaylamamıştır. Ve hukukun nasıl düşman ceza hukuku şeklinde muhalefeti baskı altına almak için kullanıldığını burada birlikte yaşadık. Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular. Hiçbir suçumuz yok. Suçumuz olmadığına dair yüzlerce kanıt var, suçumuz olduğuna dair hiçbir kanıt yok ama 5 ay sizi tek başınıza fiziksel güç kullanarak hapsedebiliyorlar. Hiçbirimizin anayasal ve yasal hakları güvence altında değil" ifadelerine yer verdi.

"GÖRECEKSİNİZ BERAAT EDECEĞİZ"

Hakkında verilen cezanın delillere dayanmadığını savunan Özdağ, "Bana atılan suç Kayseri'de Suriyelilere yönelik tepkiyi kışkırtmak. Ellerinde hiçbir delil olmamasına, Kayseri Emniyeti'nden gelen belgede adım geçmemesine rağmen adım yazıyor diye mahkemede iki kez tekrar edilen hakikate aykırı bir beyana dayanarak ceza verdiler. Ama bunun istinafı var, Yargıtayı var ve göreceksiniz, bundan beraat edeceğiz" dedi.

"GEREKÇELİ KARARI MERAK EDİYORUM"

Cezanın gerekçesi ve siyasi yasak hakkında da konuşan Özdağ "Doğrusu benim de en çok merak ettiğim husus, gerekçeli kararın nasıl inşa edileceği. Çünkü hukuk içinde bunun mümkün olmadığını biliyorum. Tahmin ediyorum değil, biliyorum" dedi.

"JANDARMA NAMAZ KILMAMA İZİN VERMEDİ"

Cezaevi çıkışında ilk yapmak istediğinin camide şükür namazı kılmak olduğunu belirten Özdağ "Jandarma izin vermedi. 'Orada giderse herkes peşinden gelir' denilmiş. Camide kalabalık olur diye engellediler. Neden itiraz ettiler, anlamadım" şeklinde konuştu.