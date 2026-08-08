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Üç Ülke Bayrakları Mekke'de Işıklandı

Üç Ülke Bayrakları Mekke'de Işıklandı
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Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamak için Suudi Arabistan'daki simge yapılar üç ülkenin bayraklarıyla ışıklandırıldı. Anlaşma, bir ülkeye saldırıyı tümüne yapılmış sayıyor ve İslami dayanışmayı vurguluyor.

Suudi Arabistan genelindeki önemli simge yapılar ve kuleler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanmasını kutlamak amacıyla Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla aydınlatıldı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı kutlamaka amacıyla Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerindeki simge yapılar ve gökdelenler, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla ışıklandırıldı. Suudi Arabistan' resmi haber ajansı SPA, kutlamaların 3 ülke arasındaki ilişkileri, köklü tarihi bağları ve İslami dayanışmayı vurguladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması" imzalamıştı. Anlaşma 3 ülkeden birine yapılan saldırının, tümüne yapılmış sayılmasını içeriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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