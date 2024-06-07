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Sürpriz görüşmenin perde arkası! Teklif bizzat Meral Akşener'den gitmiş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İYİ Parti lideri Akşener arasındaki sürpriz görüşmenin yankıları sürüyor. Haberler.com olarak edindiğimiz bilgiye göre; görüşme teklifi Tansu Çiller'in eşinin cenazesinde bizzat Akşener tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmiş.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi yumuşama süreci ile sakinleşen siyaset arenasında tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Meral Akşener Tansu Çiller İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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