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Suriye'nin Tarihi ve Stratejik Önemi Üzerine Değerlendirme

Suriye'nin Tarihi ve Stratejik Önemi Üzerine Değerlendirme
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Dr. Okan Güven, Suriye'nin Osmanlı dönemindeki stratejik rolü ve günümüzdeki durumunu ele alarak, Türkiye-Suriye ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Okan Güven, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'deki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi bağlara dikkat çeken Güven, Suriye'nin Osmanlı'dan bugüne uzanan kritik bir coğrafi ve stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Suriye Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki parlayan yıldızlarından biriydi"

Suriye'nin Osmanlı Cihan Devleti dönemindeki önemine değinen Güven, "16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık Savaşı ile fethettiği Suriye, Osmanlı'nın altın çağını yaşadığı bir coğrafyanın parçasıydı. Halep ve Şam gibi şehirler, Osmanlı Ortadoğusu'nun Bağdat ve Kahire ile birlikte en önemli merkezleri arasında yer aldı. Bu şehirler, Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki hinterlandını oluşturan önemli levanten kıyılarının parlayan yıldızlarıydı" dedi.

"Petrol bölgeleri tarih boyunca stratejik hedef oldu"

Suriye'nin tarihi ve stratejik önemini açıklarken petrol kaynaklarına da değinen Güven, "Deyrizor ve Şehrizor gibi petrol bölgeleri, 2. Abdülhamid Han döneminde keşfedildi. Bu kaynaklar, Cihan Harbi'nde ve sonrasında Milli Mücadele döneminde de Türkiye'nin hedefleri arasında yer aldı. Ancak bu bölgelerde hakimiyet kurma mücadelesi, Türkiye'nin İngiltere ve Fransa ile diplomatik imtihanlarına sahne oldu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Suriye'nin geleceği ortak hedeflerde"

Güven, Suriye'nin günümüzdeki durumuna da değinerek, "Suriye rejiminin en büyük hedefi, Esad'ın devrilmesiyle birlikte toprak bütünlüğünü sağlamak ve bağımsız bir Suriye inşa etmektir. Bu süreçte Suriye, kendi sınırları içinde yabancı unsurların bulunmadığı bir düzen kurmayı hedefliyor. Türkiye'nin de bu noktada, kardeş bir ülke olarak Suriye'nin yanında yer alacağına inanıyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama çabasında Türkiye'nin desteği kritik öneme sahip" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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