Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısına, Türkiye ve Suriye'deki güncel gelişmelere ilişkin Genel Merkezde basın toplantısı düzenledi.

ÖCALAN'IN GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ 3 İSİM

Hem Suriye hem de Türkiye'deki görüşmeler için terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın "özgür iletişim kurabileceği" koşulların oluşması gerektiğini ifade eden Doğan, Öcalan'ın SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmek istediğini söyledi. Doğan', "Öcalan'ın görüşmek istediği, özellikle sürece dair bazı isimler var. Mesela bunları söylerken sayın Öcalan'ın sayın Mesut Barzani ile görüşmek istediğini ifade etmiştik. Sayın Neçirvan Barzani ile de görüşmek istediğini ifade etmiştik. Sayın Mazlum Abdi ile de görüşmek istediğini ifade etmiştik. Şimdi bölgedeki önemli gelişmelerle ilgili sayın Öcalan'ın önerileri var. Şimdi değilse ne zaman? Çünkü orada yaşanan gelişmelerin buraya etkisinin olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Daha önce de yine tecrübe edildi bu gerçek. Açın yine yolu. Öcalan doğrudan temas kursun ve önerilerini doğrudan iletsin. Çatışmayla, savaşla, saldırıyla, kuşatmayla yol almak mümkün değil. O yüzden tüm garantör ülkeler en başta şu anda orada yaşayan halkların yaşam hakkını güvence altına almalı." ifadelerini kullandı.

"HEYETİMİZİN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME TALEBİ VAR"

Doğan bir gazetecinin sorusu üzerine İmralı Heyeti'nin görüşme trafiğine ilişkin de şunları söyledi:

"Heyetimizin gündeminde daha önce de açıkladıkları gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebi var. Ancak görüşme ve randevu planlamasının henüz netleşmediğini ifade edebilirim. Heyetimiz takip ediyor. Fakat böyle bir gündem var. Ve böyle bir görüşme talebi de var. Yine Sayın Öcalan'la yapılan görüşme rutin bir şekilde biliyorsunuz devam ediyor DEM Parti İmralı Heyeti ile. Ve yeni yıldan önce yaptıkları açıklamada siyasi partilerle görüştüler. O partilerle yaptıkları görüşmelerden sonra Adalet Bakanı ile de bir görüşme gerçekleştirdiler.

Kamuoyuna görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamaları bizzat kendileri yaptı yine. İmralı Heyetimizden, Pervin Bul'dan ve Mithat Sancar yaptı bu açıklamaları. O zaman gündemlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmenin olduğunu ifade ettiler. Tarihin ve o randevu planlamasının henüz netleşmediğini söylemişlerdi. Şu ana kadar netleşmedi. Ancak bunun netleşmemiş olmasını bir olumsuzluk olarak değerlendirmemek gerekiyor. Takdir edersiniz ki çok yoğun gündemler bir yandan da. Dolayısıyla yakın zamanda bu görüşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz.

Yine Öcalan'la yapılacak görüşmenin de henüz gerçekleşmemiş olması bir olumsuzluk olarak ya da bir negatif durum olarak değerlendirilmemeli. O da kendi rutin akışı içerisinde ilerliyor. Halep'teki saldırılar ve saldırılardan sonraki değerlendirmeleri ne olur Öcalan'ın? Onu şu anda bilmemize imkan yok. Çünkü bir görüşme gerçekleşmedi bu olaylar yaşandıktan sonra."