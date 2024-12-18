Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları harekatın ardından 8 Aralık'ta devrildi. Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, geçici yönetim kuruldu.

TÜRKMEN KOMUTANLARDAN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Esad'ın devrilmesinde Türkmen gruplar da büyük rol oynadı. PKK/YPG terör örgütü ve rejim güçlerine karşı önemli başarılar elde eden Türkmen komutanlar soluğu Ankara'da aldı. Bengütürk'te yer alan habere göre Suriye Türkmen Tugayları komutanları, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapmıştı. "Türkiye komşuluk hukukunun ahlak ve ilkelerini titizlikle savunmuştur" diyen Bahçeli, İsrail'in Suriye topraklarındaki yayılma politikasının kabul edilemez bir istila girişimi olduğunu kaydetmişti.

BAHÇELİ: SURİYE'NİN BİRLİĞİ TARTIŞMAYA KAPALI BİR KONUDUR"

Bahçeli, şunları söylemişti: "İsrail'in, Suriye topraklarında hak iddiasında bulunması alçak bir fırsatçılıktır. İsrail'in sabır ve sinir eşiklerini tahrip ve taciz eden müdahalelerine karşı direniş hattı kurulmalıdır. Suriye, Suriyelilerindir; Türkiye'de misafir olan geçici koruma statüsündeki kardeşlerimizin geri dönüşleri ise başlamıştır. Bu ülkenin siyasi ve toprak birliği tartışmaya kapalı bir konudur. Aynı zamanda Türkiye için kırmızı çizgidir.

"PKK/YPG İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri olamayacaktır. Suriye'deki yeni yönetimin PKK/YPG ile Kürt kardeşlerimizi tefrik etmesi, ayrı ayrı değerlendirmesi, dahası terör örgütlerinin varlığını reddetmesi takdirle karşıladığımız müspet bir adımdır. Kürt kardeşlerimize kavlimiz ve kaderimiz birdir. PKK/ YPG ile mücadelemiz tavizsiz kıran kırana devam edecektir. Terör örgütlerinin Suriye'den sökülüp atılmasından başka seçenek kalmamıştır. PKK/YPG'nin Suriye'de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir.

Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. DEM'i istismar eden CHP'nin melun komploları çuvallamaya müstahaktır. Kaldı ki Suriye'deki gelişmelerden sonra haklılığımız teyit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin milli ve müteyakkız politikalarıyla Şam Büyükelçiliğimiz açılmış, Türk bayrağı göndere çekilmiş, sahada ve masada yerimiz pekişmiştir."