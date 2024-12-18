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Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret

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Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı muhalif grupların yürüttüğü harekatta yer alan Türkmen Tugayları Komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, silahlı muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları harekatın ardından 8 Aralık'ta devrildi. Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, geçici yönetim kuruldu.

TÜRKMEN KOMUTANLARDAN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Esad'ın devrilmesinde Türkmen gruplar da büyük rol oynadı. PKK/YPG terör örgütü ve rejim güçlerine karşı önemli başarılar elde eden Türkmen komutanlar soluğu Ankara'da aldı. Bengütürk'te yer alan habere göre Suriye Türkmen Tugayları komutanları, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yapmıştı. "Türkiye komşuluk hukukunun ahlak ve ilkelerini titizlikle savunmuştur" diyen Bahçeli, İsrail'in Suriye topraklarındaki yayılma politikasının kabul edilemez bir istila girişimi olduğunu kaydetmişti.

Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret

BAHÇELİ: SURİYE'NİN BİRLİĞİ TARTIŞMAYA KAPALI BİR KONUDUR"

Bahçeli, şunları söylemişti: "İsrail'in, Suriye topraklarında hak iddiasında bulunması alçak bir fırsatçılıktır. İsrail'in sabır ve sinir eşiklerini tahrip ve taciz eden müdahalelerine karşı direniş hattı kurulmalıdır. Suriye, Suriyelilerindir; Türkiye'de misafir olan geçici koruma statüsündeki kardeşlerimizin geri dönüşleri ise başlamıştır. Bu ülkenin siyasi ve toprak birliği tartışmaya kapalı bir konudur. Aynı zamanda Türkiye için kırmızı çizgidir.

Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret

"PKK/YPG İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri olamayacaktır. Suriye'deki yeni yönetimin PKK/YPG ile Kürt kardeşlerimizi tefrik etmesi, ayrı ayrı değerlendirmesi, dahası terör örgütlerinin varlığını reddetmesi takdirle karşıladığımız müspet bir adımdır. Kürt kardeşlerimize kavlimiz ve kaderimiz birdir. PKK/ YPG ile mücadelemiz tavizsiz kıran kırana devam edecektir. Terör örgütlerinin Suriye'den sökülüp atılmasından başka seçenek kalmamıştır. PKK/YPG'nin Suriye'de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir.

Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. DEM'i istismar eden CHP'nin melun komploları çuvallamaya müstahaktır. Kaldı ki Suriye'deki gelişmelerden sonra haklılığımız teyit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin milli ve müteyakkız politikalarıyla Şam Büyükelçiliğimiz açılmış, Türk bayrağı göndere çekilmiş, sahada ve masada yerimiz pekişmiştir."

Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Apocu kankalarıyla takılıyor bunak

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Türk dışında herkesle takılır bu güya milliyetçi Zafer partili gençleri görünce anlıyorum şimdi

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Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Adam oturduğu yerden devletten daha çok devlet ! İktidara gelmeden diktatör devirdi

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Haber Yorumlarıyaren Bilgin:

Adam

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

apoyu meclise konusmaya davet eden bahceli sehitlerin selami var bahceli

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Helal olsun Devlet Bahceli Baskanimiza ve Türkmen komutanlarimizdan

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Haber YorumlarıZekeriya aydın:

Mücahitler. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun.

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

DEMlenip mi gitmişler acaba. Bahçeli sever DEMlenmeyi

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Haber YorumlarıSadık:

Chp dem ypg pkk toplantısı yakında

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Birileri her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık desin , ötekide başbuğ hesabı reklam yapsın diye düşünmeye başlar insanlar , malum .

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