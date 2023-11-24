Sultangazi Belediye Başkanı çevre bilincine vurgu yaptı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda çevre ve yeşil bilincine vurgu yaptı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Önceliğimiz çevreye, yeşile duyarlı, kentleşme bilincine sahip bir toplum oluşturmaktır." dedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Abdurrahman Dursun, Şanlıurfa'da belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda konuşan Dursun, iklim politikaları, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında ilçede neler yapıldığını anlattı.

Doğaya verilen zararların anlatılması ve farkındalık oluşturulması için ilçe genelinde hassas bir çalışma yürüttüklerini belirten Dursun, "Önceliğimiz çevreye, yeşile duyarlı, kentleşme bilincine sahip bir toplum oluşturmaktır. Bunun da temel yolunun eğitimden geçtiği bilinciyle Sultangazi Modeli'ni geliştirdik. Doğumdan, akademik hayatın tamamlanıp, istihdam edilme sürecine kadar devam eden desteklerimiz aracılığıyla vatandaşımızın her an yanında olduğumuzu hissettiriyoruz ve yalnız bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ana Kucağı'nda en temel eğitim olan okul öncesi eğitim verildiğini aktaran Dursun, şunları kaydetti:

"5-8 yaş arası dönemde 'Kaşif Çocuk' projemiz aracılığıyla yetenek ve ilgi alanlarının ortaya çıkarılmasında yardımcı oluyoruz. İlk becerilerini kazanan 8-18 yaş arası çocuk ve gençlerimizi inovatif, bilimsel ve sanatsal bilgi birikimlerini daha yukarı taşıma ve icat oluşturma süreçlerine katkı sunmak amacıyla Bilim Merkezimiz ile desteklemekteyiz. Ardından belirli bir seviyeye ulaşan gençlerimizin üniversite sınavını da kazanmalarını sağlamak amacıyla, Sultangazi Eğitime Destek Akademisi projemiz ile üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Daha sonra üniversiteyi kazanan gençlerimizi orada da yalnız bırakmıyoruz ve üniversite hayatı boyunca kütüphanelerimizde istihdam ederek hem kendi bütçelerine hem aile bütçelerine katkı sağlamalarında yardımcı oluyoruz."

"İklim krizinin önüne ancak bilinçlenmeyle geçebiliriz"

İklim değişikliğinin getireceği olumsuzlukları önlemede eğitim kadar sıfır atığın da hayati önem taşıdığını belirten Dursun, Sultangazi Modeli'nin aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele, Sıfır Atık'a duyarlı bir toplum oluşturmanın öncü adımı olacağını düşündüklerini ifade etti.

İklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir yeşil projeler vizyonu ışığında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünü kurarak bu sürece dahil olduklarını belirten Dursun, "Bu kapsamda ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, e-atıklar, atık ilaçlar, atık piller ve ekmek atıklarını ayrı ayrı toplayarak ülke ekonomisine ve yeşil geleceğe katkı sağlamaktayız. İklim krizinin önüne ancak bilinçlenmeyle geçebiliriz. Çevreye, yani yaşadıkları dünyaya duyarlı gençlerimize çok iş düşüyor." diye konuştu.