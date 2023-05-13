Süleyman Soylu: 'CHP'li belediyeler erkek ile erkek, kadın ile kadın evlensin diyorlar'

İçişleri Bakanı ve AK Parti ikinci bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerin erkek ile erkek, kadın ile kadın evliliği için çalıştığını söyledi. Ayrıca zihniyet devrimi yaşandığını belirten Soylu, Ayasofya'nın Türkiye'nin tam bağımsızlık bayrağı olduğunu ifade etti.

Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivaslı Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.

"61 PLAKA NE KADAR ÖZGÜR GEZİYORSA 21 PLAKA DA O KADAR ÖZGÜR"

"ERKEK İLE ERKEK EVLENSİN DİYORLAR"

"AYASOFYA DÜNYAYA SAĞLADIĞIMIZ TAM BAĞIMSIZLIK BAYRAĞIMIZDIR"

Soylu, "Biz Ayasofya'yı açtık diye övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Biz Ayasofya'da sadece ibadet ediyoruz diye gurur duymuyoruz. Biz başka bir şey için gurur duyuyoruz. Ayasofya sadece bizim ibadet edebileceğimiz ecdadımızın bize bıraktığı büyük bir mabet değil, aynı zamanda Ayasofya bizim bütün dünyaya sağladığımız tam bağımsızlık bayrağımızdır. Yapamazsınız diyenlere edemezsiniz diyenlere 21 yıldır geldiğimiz bütün noktada her şeyimizle kendimiz karar veririz gerçekleştirebileceğimiz anlayışın adı bir taraftan Ayasofya'dır, bir taraftan Türkiye'yi taşla karıştırmaya çalıştırdıkları Taksim'deki camidir" dedi.