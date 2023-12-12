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Süleyman Karaman, Sivas-Erzincan hızlı tren hattı hakkında bilgi aldı

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AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ulaştırma Bakanlığı Plan Bütçe Komisyonuna soru önergesi vererek Sivas-Erzincan hızlı tren hattı son durumu hakkında bilgi aldı.

AK Parti Erzincan Milletvekilli Süleyman Karaman, Ulaştırma Bakanlığı Plan Bütçe Komisyonuna soru önergesi vererek Sivas-Erzincan hızlı tren hattı son durumu hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Karaman verdiği soru önergesinde: "Erzincanlı hemşehrilerimin en büyük hayali olan Ankara-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattının, ihalesi yapılan Sivas-İmranlı arasının acilen bitirilmesini, İmranlı Erzincan ihalesinin acilen yapılmasını istiyoruz" Ayrıca Erzincan- Trabzon - Erzurum Kars hızlı tren hattının çalışmaların başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanlığı Plan Bütçe Komisyonunca soru önergesine verilen cevapta ise: "İpek Demiryolu Koridoru üzerinde bulunan Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars arasında hızlı tren hattı yapılması planlanmış olup, Sivas-Zara kesiminde altyapı yapım çalışmaları devam etmektedir. Zara-İmranlı - Kemah -Erzincan kesiminde revize proje çalışmaları planlanmıştır.

Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı iki kesim halinde projelendirilmiş olup proje çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışmalarının 2024 yılında tamamlanması planlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Karaman ayrıca komisyonda ki açıklamasında: "Ülkemizin kuzeyini güneyine bağlayan; Trabzon-Erzincan-Refahiye-İliç-Kemaliye'den- Malatya'ya ve güneye uzanan duble yolun bir an önce bitirilmesini, yatırım programlarında yer alan, D100 karayolunun iyileştirilmesi kapsamında, Erzincan il sınırlarında yer alan; Kızıldağ Sakaltutan ve Ahmediye tünellerinin kış aylarında yol kapanmalarına son verilmesi için bir an önce yapılmasını istiyoruz.

Ayrıca, yine yatırım programında yer alan Erzincan -Kemah -İliç yolunu bir an önce yapılmasını, bununla birlikte yapımı devam eden Erzincan-Başköy-Çayırlı yolunun bir an önce bitirilmesi konusunda desteğinizi bekliyoruz" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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