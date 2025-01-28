Suat Kılıç: Siyasetin Soruşturmalarla Sıkıştığı Ülke Demokratik Görüntü Veremez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Siyasetin soruşturmalarla bu kadar sıkboğaz edildiği bir ülke, dışarıdan bakıldığında demokratik bir görüntü vermeyecektir." dedi.

Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, bir turizm ülkesinde böyle bir hadisenin yaşanmaması gerektiğini söyledi, ihmali bulunanların cezalandırılmasını istedi.

Bolu Belediyesinin otelin yangına hazırlıksız olduğunu tespit ettiği halde, durumu üst makamlara bildirmeyerek hukuken sorumlu olduğunu savunan Kılıç, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu yangın faciasında asli kusurludur, hukuken sorumludur. Hem belediye başkanı hem de Kültür ve Turizm Bakanı, soruşturmanın selameti bakımından istifa etmeli, görevden el çekmelidir. Hem hukuki, vicdani ve ahlaki hem de siyasi sorumlulukları vardır. Gerek Bakan, gerek Belediye Başkanı bu sorumluluğun gereğini artık yerine getirmekle mükelleftir."

Olaya ait ilk bilirkişi raporunun sümen altı edildiğini savunan Kılıç, "İlk rapordaki tespitleri ve sorumluları yok sayan her rapor, şaibeli olacak, kamuoyu vicdanında karşılık bulmayacaktır." dedi.

İmralı görüşmelerine de değinen Suat Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK terörünü bitirmek için İmralı'dan gelecek mesajı beklemeye ihtiyacının olmadığını ifade etti.

Soruları yanıtladı

Bir gazetecinin Ümit Özdağ ve Ekrem İmamoğlu'nun yargı süreçlerine ilişkin sorusu üzerine Kılıç, yargının siyasallaştığını ileri sürerek, bir belediye başkanının arka arkaya soruşturulmalarla kıskaca alınmasının doğru olmadığını ifade etti.

Suat Kılıç, "Türkiye'de siyasetin daha özgür ve hukukun daha güven telkin ettiği bir iklimde yapılması gerekmektedir. Siyasetin soruşturmalarla bu kadar sıkboğaz edildiği bir ülke dışarıdan bakıldığında demokratik bir görüntü vermeyecektir." diye konuştu.