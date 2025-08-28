Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dün akşam İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde parmak sallayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sert sözlerle yüklendi.

ÖZEL: HIRSIZ ARIYORSAN, HODRİ MEYDAN

Özel "Sayın Akın Gürlek, belediye Sayıştay tarafından denetlenir. İçişleri Bakanlığı'nın yolladığı müfettiş denetler. Bir suç bulursa yazar, savcılığa bildirir, savcılık işlem yapar. Geçmişte denetlenmiş bütün dosyaları tekrar alan, tek tek bakan, oradan suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek'e diyorum ki, Önceki AK Partili belediyenin yaptırdığının belgeleri poliste var, savcılıkta var. Hırsız arıyorsan, hodri meydan. Yarın Beyoğlu'nun önceki Belediyesi'nin kapısına dayan da görelim. Eğer, hukuk insanıyım diyorsan, yolsuzluğun peşindeyim diyorsan, namusum var, ben herkese eşit davranırım diyorsan, hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatırken sert bir tepki de eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan geldi.

X hesabından "Anayasa Açıkça İhlal Ediliyor" başlığıyla bir açıklama yapan Soylu, Anayasa'nın 138. Maddesi'ni paylaşarak dikkat çeken bir çağrı yaptı. Soylu şu ifadeleri kullandı; "Anayasamızın 138. Maddesine göre; görülmekte olan bir dava ile ilgili hiç bir organ, yasama meclisi, makam, mevki ya da kişi emir, talimat ya da tavsiye veremez; telkin ya da beyanatta bulunamaz… Buna rağmen, Meclis'in ikinci partisinin genel başkanı ve grup başkanı; İstanbul Başsavcısını ve mahkemeleri, görülmekte olan bir dava üzerinden alenen tehdit ederek yargıyı baskı altına almaya çalışmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesi açıktır:

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Unutulmamalıdır ki siyasi partiler kuruluş, işleyiş ve idareleri açısından Anayasal düzene bağlıdır ve hukuki sorumluluk taşır. Bu, siyasi parti grupları için de geçerlidir… Eğer Anayasa'nın 138. maddesihalen geçerli ise, Anayasa'ya uymak herkesin görevi ve sorumluluğudur. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmamalı Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır…"