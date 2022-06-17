Soylu: Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 teröristi, arkadaşlarımız bir sığınakta etkisiz hale getirdiler" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 'Sahil Güvenlik Komutanlığı 40'ıncı Kuruluş Yıl Dönümü' programına katıldı. Bakan Soylu, "Bugün 40'ıncı yaşını kutlayan sahil güvenlik komutanlığımızda, tıpkı jandarma gibi, emniyet teşkilatımız gibi, kordon bölüklerine kadar uzanan köklü bir birikime sahiptir. Bu birikimin içinde, esasen Türk denizcilik tarihi var; Çaka Bey var, Barbaros Hayreddin Paşa var, Piyale Paşa var, Piri Reis var, cesaret timsali Gazi Hasan Paşa var. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Hani Ege'de resmi üniformalı, sizinle hemen hemen aynı işi yapan, sizin gibi botlara sahip, güya denizci olan, bir başka devletin sahil güvenlik teşkilatı var ya, hani onlar da sahil güvenlik olmasına rağmen, onlar mazlumları ellerini ters kelepçe yapıp, çırılçıplak soyup denize atıyor, botlarını batırıyor da siz gidip kurtarıyor, insan muamelesi yapıyorsunuz ya, işte aranızdaki bu fark, bahsettiğim bu maziden gelmektedir" ifadelerini kaydetti.

Soylu, "FETÖ ile de saldırsalar, PKK ile de saldırsalar, dünyanın altını üstüne de getirseler, dünyanın bütün fitne odaklarını üzerimize salsalar da bize diz çöktüremezler, bizi kendilerine benzetemezler, bizi merhametsiz ve aciz bir millet haline getiremezler. Biz yine ekmeğimizi paylaşırız, biz yine vatanımızı karada, denizde ve havada savunuruz, biz yine bu bayrağı dalgalandırırız. Biz burada 40'ıncı Yılımızı kutlarken Diyarbakır'dan Jandarma'dan bir haber geldi. ve özellikle Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 teröristi bir sığınakta hem de göğüs göğse bir çatışmayla arkadaşlarımız etkisiz hale getirdiler. Allah onların da ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları da muhafaza etsin" diye konuştu.