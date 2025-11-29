Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da Yeni Yatırımların Temelini Attı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 'Aile Yılı'nda, aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Toplumun hassas kesimlerinin güçlendirildiği bir sosyal yapının inşası için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da İl Müdürlüğü'nün Sosyal Hizmet Merkez Binası ile Marmaraereğlisi ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Vali Recep Soytürk ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ve davetliler programda yer aldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, törende yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın sosyal hizmet altyapısını güçlendirecek iki önemli yatırımın temelini atmak üzere bir arada olduklarını belirterek, "Yeni il müdürlüğü binamız ve Sosyal Hizmet merkezimizle, hizmet kapasitemizi artıracak, daha modern ve işlevsel bir yapıyla sahada var olacağız. Yeni Engelsiz Yaşam Merkezi ile özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata katılımını güçlendirecek güvenli ve kapsayıcı bir ortam sağlayacağız. Yeni hizmet yatırımlarımızın Tekirdağ'a ve Tekirdağlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Göktaş, son 23 yılda Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmetler alanında köklü değişim ve güçlü dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu dönüşümün merkezine insanı, aileyi ve toplumsal huzuru yerleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonuyla, hizmet siyasetini toplumun tüm kesimlerine dokunan bir güç haline getirdik. Çünkü biliyoruz ki sosyal devlet sadece bir hizmet mekanizması değil. Gönüllere değen, hayatı kolaylaştıran ve ihtiyaç anında vatandaşının yanında duran bir dayanışma iradesidir. Bu anlayışla, devletimizin şefkat elini her haneye, her kardeşimize ulaştırmak için çalıştık. Sosyal desteğin daha erişilebilir, hızlı ve sürdürülebilir olması için yeni modeller geliştirdik. Engelli bireylerden yaşlılara, çocuklardan ailelere uzanan geniş bir yelpazede hizmet kapasitemizi güçlendirdik ve bugün, her şehirde yükselen yeni merkezlerimizle, kurumsal kapasitemizi sürekli büyütüyoruz. Bugün daha hızlı erişen, daha etkin çalışan sosyal hizmet yapımızla dayanışmayı büyüten, geleceği güvenle kuran bir Türkiye'yi adım adım inşa ediyoruz" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZIN İHTİLAÇLARINA HIZLI VE ETKİLİ CEVAP VERECEĞİZ'

Tekirdağ'a 'Aile ve Sosyal Hizmetler' alanında 9,5 milyar liralık yatırım ve destekte bulunduklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Tekirdağ'a ziyaretlerimizde söz vermiştik. Bugün o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an hep birlikte temellerini attığımız il müdürlüğü binamızla Tekirdağ'da sosyal hizmetlerin erişilebilirliğini artıracağız. Sosyal Hizmet merkezimizle, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap vereceğiz. Her yaş grubuna hitap eden, kadınlardan çocuklara, yaşlılardan engelli kardeşlerimize kadar toplumun her kesimine hitap eden güçlü ve kapsayıcı bir sosyal destek ağı kuracağız. 100 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam Merkezi, hem bakım ve tedavi hizmeti veren bir sağlık yapısı hem de sosyal ve kültürel faaliyet alanı sunan bir yaşam kompleksi olarak tasarlandı. Böylece, yeni merkezimizle bakım ve destek hizmetlerini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve ailelerine destek olacağız. Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bu yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2025 Aile Yılı'nda, aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Toplumun hassas kesimlerinin güçlendirildiği bir sosyal yapının inşası için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

'DEĞER KATAN ESERLER KAZANDIRACAĞIZ'

Bakan Göktaş, Tekirdağ'a kazandırdıkları her yatırımın aileyi güçlendiren, toplumu geleceğe taşıyan güçlü bir sosyal politika hamlesi olduğunu ifade ederek, "Biz istiyoruz ki, çocuklarımız güvenle büyüsün. Kadınlar, sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alsın. Yaşlılarımızın hayatla bağı güçlensin. Engelli vatandaşlarımız hayatlarını kolaylaştıran bir sosyal düzende var olsun. Bunun için çalışıyoruz. Zira bir toplumun en büyük sermayesi insanıdır. İnsana dokunan her hizmet, ülkenin geleceğine atılmış sağlam bir temeldir. Bugün Tekirdağ'da temellerini attığımız bu yapılar bunun somut bir göstergesidir. Hep birlikte, sosyal devlet anlayışımızın sahadaki gücünü büyütmeye devam edeceğiz. Bu şehre değer katacak eserler kazandıracağız" dedi.

Törenden önce Ergene Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile bir araya geldi.