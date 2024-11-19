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Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu

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Son genel seçim anketine göre; Bahçeli'nin "Öcalan Meclis'te konuşsun" çıkışının ardından AK Parti ve MHP oylarında düşüş gözlendi. CHP birinci parti konumunu sürdürürken en kalabalık seçmen grubunun "kararsızlar" olması dikkat çekti.

PİAR araştırma şirketi, kasım ayında Türkiye siyasi gündem araştırmasında partilerin oy oranlarındaki son durumu yayınladı. 10-15 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 680 katılımcıya, "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP YİNE BİRİNCİ PARTİ

CHP, yüzde 23,3 oy alarak anketlerdeki birinci parti konumunu sürdürdü. AK Parti ise yüzde 22,8 oy oranı ile ikinci oldu.

BAHÇELİ'NİN "ÖCALAN" ÇIKIŞI OY KAYBETTİRDİ

Araştırma şirketi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başı Öcalan Meclis'te konuşsun" çıkışının ardından partisinin 1,5 puan düşüş yaşadığını paylaştı. AK Parti'nin ise bu çıkışın akabinde 2 puan oy kaybettiği görüldü.

"KARARSIZLAR"DA ARTIŞ

Son ankette kararsız seçmenlerin sayısında yaşanan artış dikkat çekti. Kararsız seçmenler yüzde 24,2 ile tüm siyasi partileri geçti.

Son seçim anketi: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı oy kaybettirdi

Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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