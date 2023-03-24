Son Dakika: Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından Fatih Erbakan'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecimi bitirdim

Son dakika: Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararı almasının ardından Fatih Erbakan'dan ilk açıklama geldi. Yeniden Refah lideri Erbakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kulliye'de görüştük. Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık. Seçim sürecinde kendi partimizle, bayraklarımızla çalışacağız ancak Cumhur İttifakı'yla seçimlere girmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de dahil oldu. Parti temsilcileri ittifak protokolünü imzalayarak YSK'ya teslim ederken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan da ilk açıklama geldi.

"ERDOĞAN'LA UZLAŞMAYA VARDIK"

Erbakan şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kulliye'de görüştük. Talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık. Seçim sürecinde kendi partimizle, bayraklarımızla çalışacağız ancak Cumhur İttifakı'yla seçimlere girmeyi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Bir kez daha destekleyenlere teşekkür ediyorum."

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