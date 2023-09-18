Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Tsk'ya yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

TSK İLE İLGİLİ SÖZLERİ İNFİAL YARATMIŞTI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Tsk'nın 15 köylüyü helikopterden attığını iddia eden Tanrıkulu, " Tsk'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen..." demişti.

TANRIKULU HAKKINDAKİ FEZLEKE CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Hakkında soruşturma başlatılan Sezgin Tanrıkulu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde TV100 isimli kanalda yayınlanan Özgür İfade Programının canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve '5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SÖZDE MİLLETVEKİLİ AMA TERÖRİST MÜSVEDDESİ

Tanrıkulu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları söylemişti: "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var. Biz ikinci sınıf demokrasiye evet demiyoruz. Birinci sınıf demokrasi. İkinci sınıf hak ve özgürlüklere, ekonomiye bizi mahkum ve mecbur edenler, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan ciddi manada rahatsız oluyor. İHA'larımıza, SİHA'larımıza, AKINCI'larımıza niçin hazmedemiyorlar. Çünkü Gabar'ı, Cudi'yi, Tendürek'i inlerinde bu teröristleri vurdukları için tahammül edemiyorlar. Biz adil devlet olarak görevimizin gereği neyse yaptık, yapıyoruz ve yapacağız."