Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan partisinin milletvekillerine çağrı: Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın
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Son dakika! Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" ifadelerini kullandı.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.
Yargıtay'ın kararına göre Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi.
Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir çağrı geldi. CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." ifadeleri yer aldı.
Kaftancıoğlu ise kararın onanmasının ardından Twitter hesabından bir video paylaştı. Paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: "Memleketime bahar gelmiş:) Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medyadan bir destek paylaşımı yaparak "Türkiye'de yargı tüm kurumlarıyla iflas etmiştir! Bizler seni bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz!" yazdı.
Canan Kaftancıoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul il binasında bugün saat 18.00'de tüm milletvekillerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenleyecek.