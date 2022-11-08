Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO üyeliği için şart koştu, İsveç Başbakanı yerine getireceğine dair söz verdi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanması akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi samimi temennimizdir." ifadelerini kullanırken, Kristersson ise "İsveç PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor. İsveç Türkiye'ye yaptığı tüm taahhütleri yerine getirecektir." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider İsveç'in NATO üyeliği sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsveç'in 3'lü muhtırada verdiği sözleri yerine getirmesini isterken, Kristersson verilen taahhütlerine yerine eksiksiz getirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İkili münasebetlerimizin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim güçlü temsilcisi olmuştur. İsveç ve Finlandiya'nın müzakerelerine bu yaklaşım doğrultusunda Madrid'de onay verdik. İsveç'in güvenlik kaygılarını anlayışla karşılıyoruz.

"YENİ HÜKÜMETİN TAAHHÜTLERİNDEN MEMNUNİYET DUYDUK"

Türkiye PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde 29'u bu bina çevresinde olmak üzere 252 insanımız şehit edildi. Sayın Başbakan bugün Gazi Meclisimizi ziyaret ederek, FETÖ terör örgütünün demokrasimizin kalbine nasıl hançer saplamaya çalıştığını bizzat yerinde görmüş oldu. Madrid'de imzalanan üçlü muhtırada da vurgulandığı üzere terörizmle mücadelede tam dayanışma ve işbirliğidir. Yeni İsveç hükümetinin taahhütlerinden memnuniyet duyduk. Savunma sanayinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması olumlu adım teşkil ediyor.

"NATO ÜYELİĞİ SAMİMİ TEMENNİMİZ"

Muhtırada kayıtlı hükümlerin somut adımlarla hayata geçirilmesine yönelik beklentilerimizi açık biçimde paylaştık. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanması akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi samimi temennimizdir. Üçlü muhtırada kayıtlı hususların uygulanmasını sağlamak ve izlemek için kurulan ortak mekanizmanın ikinci toplantısı ay sonuna doğru Stockholm'da düzenlendiğinde daha olumlu tabloyla karşılaşmayı ümit ediyoruz.

"TİCARET HACMİMİZ REKOR KIRDI"

Ticaret hacmimiz 3,7 milyar dolara ulaşarak geçen sene rekor kırdı. Bu rakamı ilk planda 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın başbakan ile işadamlarımızın önünü açmak için neler yapabileceğimizi görüştük. Sayın Başbakanın ziyaretinin ilişkilerimizde ortak çıkarlarımızın doğrultusunda yeni sayfa açmasını temenni ediyorum."

Erdoğan'ın ardından konuşan İsveç Başbakanı Kristersson, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı, burada bizi ağırlamış olduğunuz için teşekkür ederim. Başbakan olarak AB dışında ilk ikili temasımı gerçekleştiriyorum. Ankara'da olmak bir şeref benim için. Az önce çok verimli toplantı gerçekleştirdik sayın Cumhurbaşkanı ile. Türkiye İsveç arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk. Bizim ilişki tarihimiz yüzyıllar öncesine dayanıyor. Şarl Demirbaş'a kadar uzanıyor. Şu anda ilişkilerimizde büyük potansiyel var. Ticarette büyük atılımlar yapabiliriz.

"PKK'YLA MÜCADELE UZUN VADELİ TAAHHÜT"

Umuyorum ki, her iki ülke ve aynı zamanda bölgemizi birlikte koruyacağız. Tartışmalarımız güvenlik tehditlerine çok odaklandı. Benim de buradaki mesajım açık; İsveç şunu anlıyor, Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu kanlı savaş var ve binlerce Türk bu savaşın kurbanı olmak zorunda kaldı. Bunu anladığımızı belirtiyorum. İsveç'in Türkiye'ye terörizmle mücadelesinde yardım etmesini istiyoruz. Hükümetim birkaç hafta önce seçildi. Bizim yetkimiz de hukuku yüceltmekti. Bunun içerisinde PKK gibi terör örgütleriyle mücadele etmek de var. İsveç için bu uzun vadeli taahhüt. Türkiye 70 sene önce NATO'ya katıldı. Bu ittifaka katılmak bizim için hayati önem taşıyan güvenlik meselesi. Rusya'nın Ukrayna'yı illegal şekilde işgal etmesi güvenlik sorunu.

"İSVEÇ TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEK"

Bu yüzden İsveç tüm NATO üyeleri için güvenlik sağlayıcısı olmak istiyor. Sırtımıza yüklediği sorumluluğu biliyoruz. NATO'nun yeni kavramı, terörizmi bizim ortak güvenliğimizi tehdit eden pek çok tehditten biri olarak kabul ediyor. Biz biliyoruz ki terörizmden en çok etkilenen NATO müttefiklerinden biri Türkiye. Tüm Türklere seslenmek istiyorum; İsveç Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. Hem NATO üyesi olmadan önce vermiş olduğu taahhütleri ileride NATO müttefiki olarak vereceği taahhütlere riayet edecek. Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız. Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl koridorunda oynadığı role karşı takdirlerimi ilettim. Burada olmaktan şeref duyuyorum. Bizi ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ederim sayın Cumhurbaşkanı."