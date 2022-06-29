HDP'li vekil Hüda Kaya'nın oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, önce gözaltına alınmış daha sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Cemre, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin fotoğrafları olduğu ihbarı üzerine gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, çıkarıldığı nöbetçi mahkemenin aldığı karar üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz başvurusunun kabulünün ardından şüpheli, evinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Politika Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Hüda Kaya Çanakkale Politika Güncel Haberler

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