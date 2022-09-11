Son dakika haberi | Eski CHP Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti
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Son dakika politika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti.
Eski Milletvekili Toptaş, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ahmet Toptaş'ın yarın TBMM'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika