Son dakika haber... Zimmet davasında Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner beraat etti

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'da zimmet davasında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner berat etti.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet davasında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner berat etti. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Maalesef bazı çevreler yargıyı etkilemek ve şahsıma zarar verebilmek adına bu konu ile ilgili sürekli haber yaptırdılar. Özellikle kendilerine ait gazetede yaptıkları mesnetsiz haberleri servis ederek algı oluşturmaya çalıştılar. Fakat kamuoyu bir kez daha gördü ki Abdulkadir Şahiner, dün ne ise bu gün de doğru bildiği yolda Sungurlu ve ilçe halkı için yüce Allah'ın rızası için yılmadan yürümeye devam ediyor. Yargıyı etkilemek, baskı altına almak için günlerce uğraşan zihniyeti bozuklar, bir kez daha anladı ki Allah'ın terazisi şaşmaz. Adaleti er ya da geç tecelli eder" dedi.

Başkan Şahiner, "Birileri bizi görevden aldırıp başkan olma hayali kuruyordu. Ne diyelim 'Yel kayadan ancak toz alır' yine hevesleri kursaklarında kaldı. Yüce Allah düşmanımın bile merdini nasip etsin. Yolumuz hizmet, adalet yolu. Bu can bu tende olduğu sürece tek sevdamız Sungurlu olacak" şeklinde konuştu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Politika