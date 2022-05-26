Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrı yaptığı video için ilk yorum: Kullandığı yöntem demokratik hukuk devletine uygun değil - Haberler

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Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrı yaptığı video için ilk yorum: Kullandığı yöntem demokratik hukuk devletine uygun değil

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı ve bürokratlara yönelik "Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi" çağrısında bulunduğu videoya çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Kullandığı yöntem demokratik hukuk devletine uygun değil. Böyle bir kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz. Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir." ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Güncel, Haberler

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