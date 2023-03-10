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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kampanyamız müziksiz olacak

Politika Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Attığı imza sonrası Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremler ve seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 18 Haziran 2023 yerine 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameye imzayı attı. İmza sonrasında açıklamalarda bulunan seçim çalışmalarına ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları söyledi: "Biz tüm dikkatimizi depremin yaralarını sarmaya ve şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ederek insanlarımızı bir an önce yuvalaranı kavuşturmaya vermişken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyor.

Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor. Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla feryat ederken bir kesimin siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletin sırtına yükleyemeyiz. Türkiye'nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kampanyamız müziksiz olacak

Seçim sürecinde gündemimiz yine depremzedelerin yaralarının sarılması ile bu felaketin ekonomik ve sosyal zararlarının telafisi çalışmalarından oluşacak. Depremzedelerin yaralarını sarmak, felaketin tüm izlerini silmek, üretimi ve istihdamı yükseltmek için ülkemizin seçim gündemini geride bırakması şarttır.

Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkıntıları kaldırmadan, ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıplarını telafi etmeden geleceğine güvenle bakamaz. 14 Mayıs süreci, kısır siyasi çekişmelerin, yalan, iftira kampanyalarının mecrası haline dönüştürülürse, 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz.

Türkiye için hemen şimdi, diyerek 14 Mayıs'ı, 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız tüm müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak, ruberu görüşmelerle kampanyamızı sürdüreceğiz."

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (12)

Hayri :

Muzik te olmasın o binlerce flama parti bayrağı pisliği de olmasın şehirler çöplüğe dönüyor ne gerek var aslında mitinge falan da gerek yok konuşacak bu kadar mecra varken bir suru tantana gereksiz artık bunları aşalım normalleştirelim seçim dünyanın sonu değil halka bunu öğretin

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harun demirtaş:

devam reisle hdp hayır

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Recep Gökkaya:

partilere yapılacak olan hazine yardımları deprem bölgesine aktarılsın.

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